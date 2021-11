Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOBELLUNO La situazione è stabile, ma in continuo divenire. E pur in mezzo a difficoltà oggettive e non solo legate al Covid - nei prossimi giorni dovrebbero arrivare delle buone notizie per gli utenti. Pietro Da Rolt, direttore tecnico di Dolomitibus, fotografa così la situazione che sta vivendo la partecipata della Provincia ed i problemi con i quali si sta confrontando dopo che, ormai da quasi un mese, cioè dallo scorso 15...