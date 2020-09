IL CASO

BELLUNO La dirigenza di Licei Renier ha scelto di scaglionare l'ingresso nel primo giorno di scuola non solo fra Biennio e Triennio, ma anche di diversificarlo fra i diversi indirizzi delle classi. Così poco prima delle 8 il piazzale antistante la scuola era quasi vuoto. A quell'ora infatti era previsto l'arrivo degli allievi di prima iscritti all'indirizzo Musicale. Venti minuti dopo alle due sezioni dell'Economico Sociale, alle 8,40 è stato il turno delle sezioni delle Scienze Umane. Alle 9,20 ha chiuso la serie l'indirizzo Linguistico. Attentissimo a dare le indicazioni di come entrare in fila indiana ed osservare nel contempo il distanziamento previsto, il personale ausiliario della scuola. A terra, in corrispondenza di ciascuno degli ingressi, delle strisce adesive riportavano la scritta attendi qui. Il tempo d'ingresso dilatato ha così consentito alla Dirigente Scolastica Viola Anesin non solo di poter accogliere studentesse e studenti al loro esordio nella scuola superiore, ma anche di fare una breve formazione spiegando, fra l'altro, come e dove entrare dall'Istituto ed una serie di altre indicazioni. Solo terminata questa fase, l'insegnante in orario ha accompagnato la classe in aula ed ha dato il via all'anno scolastico. All'esterno il piazzale si è svuotato in fretta, anche dei pochi genitori che avevano accompagnato i figli al primo giorno di scuola. E ciò nonostante le navette che arrivavano a scuola erano desolatamente vuote: quella di qualche minuto successivo alle 9 ha scaricato un'alunna al vicino Istituto Calvi, due al Rener. Alle 10 poi sono arrivate tutte le altre classi, cioè quelle comprese dalla 2^ alla 5^. Ma oltre a rispettare il distanziamento, ciascuna di esse è entrata da un ingresso diverso legato al piano - terra, primo o secondo in cui si trova la propria aula. Le lezioni per ieri si sono concluse alle 12 per tutte le classi; da oggi e per due settimane il Biennio osserverà l'orario 8-12, il Triennio 9-13. Sarà questo un periodo importante per testare il funzionamento del piano per la ripartenza. Qualche assembramento, soprattutto di mezzi, si è invece verificato alle ore 12, alla prima campanella di chiusura. Non tanto perché in questo caso le navette si sono concentrate tutte nello stesso momento, ma soprattutto perché sono stati tanti tantissimi i genitori che si sono recati a scuola per riportare a casa i loro figli intralciando il normale flusso dei mezzi della Dolomitibus.

