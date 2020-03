IL CASO

BELLUNO Il Covid-19 fa dormire sonni tranquilli ai 155 ospiti della Gaggia Lante di Belluno. Ne abbiamo parlato con l'amministratore unico di Sersa, Paolo Santesso. Venerdì si è registrato il primo caso di un contagiato, un asintomatico. Un ospite che arrivava dall'ospedale, da Ortopedia e che, verosimilmente, lì era venuto in contatto con il virus. «Lo abbiamo scoperto perché il protocollo per i nuovi ingressi di anziani che provengono dall'ospedale (ora anche dal territorio) prevede che vengano sottoposti al tampone. Quando si ha l'esito negativo il soggetto accede alla casa riposo, ma in una zona di isolamento. Questo perché il primo tampone è un segnale. La prassi prevede che si ripeta dopo sette giorni. Dal secondo tampone l'ospite è risultato positivo, non ha febbre e sta apparentemente bene», racconta l'amministratore di Sersa. A tutto il personale, «comprese le persone delle pulizie e coloro che si occupano dell'assistenza domiciliare, quindi dipendenti de Le Valli a cui il servizio è appaltato, viene fatto il tampone», spiega Paolo Santesso. «Il venerdì, giorno in cui abbiamo ricevuto l'esito della positività dell'ospite, avevamo tre tamponi in casa e li abbiamo fatti al personale che si occupava più strettamente dell'anziano. Oggi è arrivato l'esito negativo. Ieri (due giorni fa Ndr) sono stati effettuati altri 26 tamponi al personale e 10 oggi (ieri Ndr), abbiamo un calendario che proseguirà». Santesso, insieme ad Arrigo Boito (casa di soggiorno Longarone Zoldo) sono i portavoce delle Rsa del Distretto 1: c'è la sensazione di essere stati lasciati soli? Per l'amministratore di Sersa la risposta è no: «Ottimo il rapporto con la Usl, in particolare con il direttore dei servizi socio sanitari Gian Antonio Dei Tos e con i colleghi delle altre strutture. Forse, alcune uscite a mezzo stampa dei sindacati (con i quali vantiamo un'ottima collaborazione) ci hanno spiazzato perché si è spesso parlato in maniera generica» delle Rsa. La difficoltà maggiore, al momento, per Sersa è rispondere al telefono. I parenti dei 155 anziani in struttura, infatti, chiamano per sapere come stanno i propri famigliari. «Abbiamo messo a disposizione sette tablet. Anche per i casi vegetativi, per coloro che non possono interagire. I parenti ci tengono a vedere come stanno». Se qualcuno muore, per cause naturali o malattia, le famiglie possono salutare il proprio parente? «Sì, certamente, ovviamente osservando tutti i protocolli necessari per evitare possibili contagi». Villa Bixio Gradenigo, in caso di forte contagio, potrebbe tornare utile? «No perché non è in condizioni di essere riaperta al volo chiude Paolo Santesso -. Essendo chiusa da molto tempo, non sappiamo se gli impianti risponderebbero».

