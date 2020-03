IL CASO

BELLUNO Forse non è stato il motivo che ha portato alla decisione di rinviare tutti i processi in Tribunale, ma quello che è accaduto ieri mattina a palazzo di giustizia, in via Segato a Belluno, ha sicuramente innescato tanta preoccupazione ed in alcuni momenti addirittura il panico. Tanto che il giudice Domenico Riposati ha sospeso l'udienza e è andato a riferire quello che stava accadendo alla presidente Antonella Coniglio. È poi iniziata la caccia all'uomo sospetto, che però dopo essere passato in ogni aula e ogni ufficio si è dileguato. Una paura per tutti, visti i sintomi evidenti che l'uomo presentava.

LA PAURA

La persona sospetta era arrivata come teste di difesa nel processo che vedeva alla sbarra Rossella Cason. Come era evidente a tutti ieri mattina quando lo hanno visto in aula non stava bene: era febbricitante e ha iniziato a tossire in aula. Eppure è entrato e uscito ripetutamente dall'aula e sempre con quei colpi di tosse impressionanti, ha girato in tutto il palazzo di giustizia. Nel momento del parapiglia, quando tutti hanno temuto il peggio, visto che il carabiniere era impegnato nell'aula di sotto, il giudice si è visto costretto a sospendere l'udienza. Bisognava infatti accertarsi che il teste sospetto avesse lasciato palazzo di giustizia. Sono state attivate anche le guardie della vigilanza Mondialpol, che fanno servizio all'entrata del Tribunale. Alla fine l'uomo si è dileguato senza lasciare traccia.

IL PERICOLO

In questi giorni di emergenza coronavirus, le udienza non si sono mai fermate e gli orari limitati di apertura del Tribunale e le regole di evitare affollamento in aula, non erano sufficienti per evitare il pericolo di contagio. Come evidenziato anche da organismi forensi tutte le misure prese non sembravano comunque essere strumenti efficaci di tutela della salute degli avvocati, che restano ammassati fuori dalle aule d'udienza in attesa che il loro processo venga chiamato. Un pericolo che si è palesato anche ieri, col teste sospetto, dentro e fuori dall'aula. La decisione del rinvio delle udienze al primo aprile quindi è stata accolta da tutti con un sospiro di sollievo: era un provvedimento necessario.

