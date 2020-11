IL CASO

BELLUNO «Fermiamo il contagio, presentiamoci allo screening!». Ultimo appello del sindaco di Auronzo di Cadore Tatiana Pais Becher ai suoi cittadini. L'ha postato ieri pomeriggio, sui profili social, per invitare tutti coloro che rientrano nella fascia d'età dai 41 ai 65 anni a presentarsi in località Taiarezze. Dove, questa mattina, ci saranno i tendoni dell'Usl 1 Dolomiti per i tamponi di massa. Obiettivo: scovare gli asintomatici che non sanno di aver contratto il virus e arginare l'epidemia.

TESTACODA

In realtà, ad Auronzo, la curva dei contagi si è abbassata in modo considerevole ma il timore è che la situazione possa sfuggire di mano ancora una volta. Attualmente ci sono 156 persone positive e 58 in isolamento domiciliare fiduciario. È un risultato ottimo. In meno di sette giorni i casi totali sono scesi di quasi cento unità. «Dal picco raggiunto una settimana fa, ossia 243 positivi ha commentato il primo cittadino di Auronzo i numeri stanno calando vistosamente e di questo va dato merito sicuramente a voi cittadini, per la maggiore attenzione prestata in questi giorni, e ai numerosi controlli effettuati quotidianamente dai carabinieri per verificare il rispetto delle norme anti contagio». Notizie confortanti arrivano anche dalla casa di riposo. Dei 54 ospiti che erano stati trovati positivi al virus, 17 si sono già negativizzati. Inoltre, stanno continuando a rientrare in servizio anche infermieri e oss rimasti contagiati nelle ultime settimane. «Comunico la mia vicinanza e quella dell'amministrazione comunale ai cittadini di Auronzo che sono risultati positivi ha continuato Tatiana Pais Becher Ma anche a coloro che si trovano ricoverati negli ospedali della provincia e stanno combattendo il virus e alle persone in isolamento fiduciario. Ricordo che gli uffici comunali rimangono a disposizione della popolazione per fornire assistenza e informazioni. Non esitate a contattarci al numero 0435-400035».

ATTESI IN 1200

L'appuntamento quindi è in località Taiarezze. È importante che si presentino i cittadini della fascia d'età selezionata dall'Usl 1 Dolomiti (dai 41 ai 65 anni). Ad attenderli, dalle 9 e mezza, tre squadre di infermieri, tre medici refertatori e i volontari della Protezione civile di Auronzo di Cadore. Secondo i dati forniti dall'Anagrafe dovrebbero presentarsi 1.257 persone ma l'azienda sanitaria stima una partecipazione di circa il 50-60%. Nessuno è obbligato a eseguire il tampone. È chiaro però che più gente deciderà di farlo e più sarà facile individuare le positività ancora sconosciute e arginare il contagio. Si può arrivare al drive-in dalle 9.30 alle 13. Sono già stati predisposti tre percorsi differenti per le auto. Cioè tre accessi che dovrebbero velocizzare l'attività di screening. In caso di alta affluenza, si andrà avanti anche nel pomeriggio.

LA MICRO ZONA ROSSA

«Ricordo ha fatto presente il sindaco di Auronzo che l'alternativa al vaglio della Regione avrebbe potuto essere la dichiarazione di micro zona rossa per il nostro Comune. Mi appello quindi a gran voce, di nuovo, al vostro senso civico e al vostro senso di responsabilità e comunità, chiedendo di presentarvi al drive-in. Dobbiamo proteggere le fasce più deboli». Riportare la situazione alla normalità però ha un altro significato: «Vorrebbe dire garantire una stagione turistica invernale più tranquilla, sia per i turisti e proprietari di seconde case che vorranno trascorrere le vacanze natalizie nel paese delle Tre Cime, sia per le attività economiche presenti sul territorio». Dopo gli innumerevoli appello del sindaco, ora serve una risposta concreta da parte dei suoi cittadini.

Davide Piol

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA