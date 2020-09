IL CASO

BELLUNO Eleonora ha nove anni e mezzo e non è mai andata a scuola. È una bambina sveglia, piena di passioni e costantemente attratta da ciò che la circonda. La sua vita è impregnata d'arte: ballo, canto e disegno occupano la maggior parte del suo tempo. Ma è riduttivo. La si può trovare in camera, chinata sui minerali e sui loro nomi quasi impossibili da ricordare anche per un adulto, oppure distesa sul letto a leggere un libro. O, ancora, intenta a indovinare le tessere del gioco da tavolo Cluedo dove i personaggi sono ritratti e autoritratti eseguiti da pittori famosi. In fin dei conti, Eleonora è uguale ai suoi coetanei. L'unica differenza è che per lei non c'è mai stato un primo giorno di scuola.

EDUCAZIONE PARENTALE

Sono gli homeschoolers. Quei minorenni che, alla scuola dell'obbligo, prediligono l'educazione parentale. Quindi l'apprendimento a casa. È una realtà ancora poco conosciuta ma più diffusa di quello che si pensa. In provincia di Belluno sono circa una trentina le famiglie che hanno deciso di intraprendere questo percorso e che sono seguite da Laif (L'associazione istruzione familiare). I numeri però potrebbero essere ancora più alti dal momento che non tutti si rivolgono all'associazione. Prima del lockdown Laif contava 23 famiglie per un totale di circa 40-50 ragazzi. Poi c'è stato un incremento esponenziale di richieste e adesioni. Il Covid-19 ha dato la spinta necessaria ai genitori incerti sul futuro dei loro figli e, alla fine, hanno deciso di tenerli a casa. Quest'anno la scuola potrebbe aver avuto un buco di sessanta ragazzi. La famiglia di Eleonora vive a Belluno e, vicino a loro, abitano tanti homeschoolers.

ATTIVITÀ COLLETTIVE

«Riusciamo a incontrarci spesso spiega la madre Manuela Gite, laboratori, uscite al parco. L'ambito legato alla socializzazione non manca affatto». Dopo tre anni di asilo, Eleonora è rimasta a casa per cominciare la cosiddetta istruzione parentale. Una delle prerogative è sicuramente il tempo. «Il papà lavora a tempo a pieno, mentre io ho un contratto part-time. Altrimenti sarebbe stato impossibile» continua Manuela. Tutto il resto viene da sé. Non esistono il primo e ultimo giorno di scuola. E nemmeno le vacanze estive. «È un continuo approcciarsi al mondo del sapere chiarisce poi Le pause possiamo farle quando vogliamo, anche ad ottobre. In questo modo rispettiamo i tempi della bambina e le facciamo capire che imparare è una cosa bella. Non deve farlo perché qualcuno glielo impone o per un voto alto. Ma perché spinta dalla bellezza della scoperta e dall'entusiasmo per le cose nuove». Di conseguenza non c'è una giornata-tipo. Anche se Eleonora «si alza dal letto con un programma preciso in testa. Ha una specie di agenda interna. Però non c'è mai una routine. Le domande possono nascere da un film che stiamo guardando sul divano o da qualcosa che vede al parco». Anche gli homeschoolers hanno abitudini e approcci diversi.

LA SPINTA DEL VIRUS

È il caso di Gaia, una bambina di nove anni di Sedico. Lei è andata alle scuole elementari fino alla classe terza, poi il lockdown ha cambiato tutto. «Ci pensavo già da qualche anno racconta la madre Francesca Quando è rimasta a casa da scuola, a causa del Covid-19, si è come spenta. Così abbiamo cominciato un percorso insieme. Appena prima dell'inizio del nuovo anno scolastico le ho chiesto cosa preferisse fare, se tornare a scuola o continuare in questo modo. La riposta è stata chiara». Gli orari scolastici non sono stati stravolti completamente ma tutto viene affrontato un po' alla volta secondo i ritmi e gli interessi della bambina. «C'è un potenziale incredibile conclude Francesca Vederla così entusiasta per la vita mi rende felice. È come se indossasse un vestito su misura capace di adattarsi ai suoi cambiamenti». Davide Piol

