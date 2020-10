IL CASO

BELLUNO È finita sotto la lente di ingrandimento delle Forze dell'ordine la festa in Nevegal di domenica scorsa. I numerosi filmati postati sui Social non sono ancora stati acquisiti ma agenti di polizia e carabinieri li stanno visionando per capire se si sono verificate violazioni dei decreti anti-contagio. Se, ad esempio, ci siano stati degli assembramenti, come lascerebbero intuire i video girati da coloro che hanno partecipato alla festa, e se la mascherina sia stata indossata correttamente durante l'evento. Gli organizzatori hanno alzato le mani: «Non vogliamo polemiche. Sappiamo il lavoro che abbiamo fatto».

NUOVO DECRETO

Il decreto anti-contagio emesso ieri pomeriggio dal premier Conte ha inasprito in maniera ulteriore le norme da rispettare per evitare un nuovo lockdown. L'obbligo della mascherina si è intrufolato anche nelle abitazioni private. Ma solo nel caso in cui ci siano persone non conviventi. Bar e ristoranti, invece, chiusi alle 24. E dalle 21 è vietata la consumazione in piedi. Domenica sera, quando si è svolta la festa sul Colle, le regole erano più morbide. Rimaneva però l'obbligo della mascherina all'aperto e il divieto di assembramenti. Quella di domenica, al Campo-scuola del Nevegal, era la giornata di chiusura della stagione estiva. È stata organizzata dal Ristoro campo scuola in collaborazione con la band Gran Cafè Italia. Durante il giorno porchetta a volontà, poi musica. La band si è esibita nelle migliori canzoni italiane del passato, facendo cantare a squarciagola i presenti, mentre la sera è arrivato Dj Panoraix. Le regole da seguire erano chiare. Erano riportate anche sul volantino che pubblicizzava l'evento: Rispetta le distanze, ricorda la mascherina.

FILMATI IN RETE

Eppure nessuno sembra averle prese in considerazione perché i filmati postati sui social mostrano una pista da ballo piena di ragazzi senza mascherina. «Non voglio far polemiche perché si alimenta un vespaio inutile» ha spiegato all'inizio Sabrina Dal Farra, di Ristoro campo scuola. Poi ha voluto chiarire la vicenda: «È da tre mesi che facciamo feste e che organizziamo i turni di security. Ci costano 25 euro all'ora a persona». E le mascherine? «Le mascherine le abbiamo date noi ai ragazzi ha continuato l'organizzatrice dell'evento A inizio stagione sono state ordinate 500 mascherine per due volte. Quelle chirurgiche. Le abbiamo regalate per tutta l'estate». Sul posto anche «cartelli con le norme anti-covid e gel disinfettante». Insomma, tutto era stato organizzato a puntino. «Abbiamo chiamato il dj altrimenti tenevamo chiuso. Qui non viene più nessuno» ha aggiunto. Cosa non ha funzionato quindi? Le precauzioni erano state prese. Cartelli, messaggi sui Social, addirittura mascherine gratuite sul luogo dell'evento. I filmati girati dai ragazzi, però, parlano da soli. Nessuno di loro indossava la mascherina. Ogni tanto la si vede appesa a un orecchio, legata al polso o schiacciata in tasca. E non solo tra coloro che stanno bevendo un cocktail o fumando una sigaretta. Nei video nessuno la indossa né tanto meno si preoccupa di essere a cinque centimetri di distanza da un altro ragazzo. Le Forze dell'ordine sono state avvisate.

LE INDAGINI

Sia la Questura che i carabinieri stanno studiando i filmati postati sui Social e, a breve, valuteranno come procedere. È chiaro che la sanzione amministrativa può esser fatta solo al momento del fatto. Quindi la segnalazione di presunti assembramenti sarebbe dovuta arrivare in centrale la sera stessa dell'evento. Però non si escludono altri risvolti dagli accertamenti delle Forze dell'ordine. Nel frattempo gli organizzatori hanno messo le mani avanti: «Abbiamo fatto quanto era nelle nostre possibilità come gestori».

Davide Piol

