IL CASO

BELLUNO Decine e decine di consegne a domicilio al giorno e farmaci introvabili. Il lavoro dietro al bancone delle farmacie ai tempi del Covid -19 non è più quello di una volta. L'impegno in negozio è intenso e a questo si associano le uscite sul territorio per la consegna a domicilio e le ore trascorse al computer a cercare farmaci ormai irreperibili come il Plaquenil, ma non solo. Nella lista dei prodotti ormai spariti dagli scaffali delle farmacie bellunesi e nazionali ci sono 158 medicinali, tutti molto specifici. Altri, invece, semplicemente arrivano contingentati e tra questi c'è la comune Tachipirina. I farmacisti sono stanchi, ma confortati da un rapporto umano con le persone e con i medici di medicina generale che l'emergenza sanitaria ha reso più stretto.

IL CONFORTO

«Passiamo ore al telefono, riceviamo centinaia di messaggini al giorno dichiara Roberto Grubissa presidente di Federfarma Belluno -, questo perché la farmacia è un presidio sul territorio, un punto fermo per la popolazione, soprattutto quella anziana che ha bisogno di sentirci vicini». E così alla categoria viene richiesto sempre più spesso di sostituirsi ai famigliari per la consegna dei farmaci e per un po' di conforto. «Il farmacista è una figura neutrale prosegue Grubissa -, i parenti delle persone anziane in questo momento hanno molta cura di non mettere in pericolo la salute dei loro cari, perciò non li vanno a trovare nemmeno per portare loro i farmaci perché dicono che l'impatto emotivo di vedere il padre e la madre da dietro il vetro e non poterli abbracciare sarebbe troppo forte». Ci sono farmacie che hanno raggiunto punte di 30 consegne a domicilio al giorno. Molte si appoggiano alla rete di volontari della Croce Rossa, altri fanno da sé per avere un contatto diretto con i clienti anziani e portare loro un volto amico. «La gente si illumina quando ci vede arrivare spiegano i farmacisti -, ci chiede di entrare per un caffè, noi a malincuore decliniamo l'invito e teniamo le distanze di sicurezza».

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

Ci sono strumenti fondamentali nella lotta al contagio che sono ancora difficili da trovare. Le farmacie della provincia stanno faticando a rifornire di mascherine la popolazione e c'è chi, per assicurare un'equa distribuzione dei pezzi disponibili, contingenta le vendite e imbusta le cosiddette dpi (acronimo di dispositivi di protezione individuale, si intende delle vie respiratorie) in sacchetti sterili da tre, così da evitare acquisti in massa da singole persone. Il problema maggiore oggi riguarda una selezione di farmaci altamente specifici, 158 circa, di difficile reperibilità non solo qui in provincia. Tra questi il famoso Plaquenil prodotto dalla Sanofi e settimane fa inserito all'interno di una terapia, ma sperimentale, per la cura del Covid19. Oggi questo prodotto non si trova nelle farmacie, nonostante siano molti i cittadini che lo usano abitualmente per la cura dell'artrosi.

LE RICETTE

Il processo di demateralizzazione della ricetta ha fatto un passo in avanti. Oggi la prescrizione del medico di base viene inviata sul telefonino del paziente e da lì al farmacista, così da rendere il tutto più semplice. «Tutto questo è molto positivo conclude Grubissa -, ci auguriamo si continui in questa direzione, per dare un servizio sempre più veloce e snello alla popolazione».

LA LUNGA ATTESA

Nel frattempo i farmacisti sono in attesa del tampone. È stata infatti decisa la somministrazione del test a tutta la categoria. La raccolta dei campioni dovrebbe iniziare in settimana.

