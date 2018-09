CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOBELLUNO Da ieri gli agenti di polizia penitenziaria in servizio nella casa circondariale di Baldenich non si siedono a mensa. Per protesta contro la mancata soluzione della questione dell'Articolazione di tutela di salute mentale, che è all'interno del carcere, hanno deciso di disertare la mensa obbligatoria di servizio. Non è uno sciopero della fame: i poliziotti portano per i pasti i loro generi alimentari dall'esterno. Ma, non potendo scioperare, spiegano le organizzazioni sindacali, gli agenti esprimono il loro dissenso evitando...