BELLUNO «Ci stanno usando come cavie: se renderanno il vaccino obbligatorio ci licenzieremo». Dall'altra parte della cornetta c'è un'operatrice socio-sanitaria dell'ospedale di Pieve di Cadore. Preferisce rimanere anonima e specifica che non è l'unica a pensarla in questo modo: «In reparto siamo 15 oss. Nessuno ha dato l'adesione al vaccino». Non si tratta quindi di un lupo solitario. Né tanto meno di un cittadino qualsiasi che non sempre possiede gli strumenti per comprendere ciò che ruota intorno alla Sanità. Qui si parla di una categoria, di un intero reparto, che dice no al vaccino. Diventando un caso. Qualche giorno fa si mormorava che alcuni infermieri delle rsa non volessero vaccinarsi: voci di corridoio.

«NON SIAMO NEGAZIONISTI»

Ma questi oss, persone con un nome e un cognome che, preoccupati della possibile obbligatorietà del vaccino, si sono rivolti addirittura al sindacato. «Da noi hanno cominciato a vaccinare ieri (venerdì per chi legge, ndr) spiega l'oss Medici, infermieri ma nessuna operatrice perché la maggior parte è contraria». Qualcuno potrebbe pensare che si tratti di negazionisti o no vax e chiedersi come possano esserlo delle persone che hanno vissuto la pandemia negli ospedali e quindi in prima linea in mezzo a pazienti che, in molti casi, non ce l'hanno fatta. La risposta è che non sono né l'uno né l'altro. «Mia madre è morta il 6 dicembre per covid continua Nessuno mette in dubbio che siano morte delle persone o che esista il virus: il nostro reparto era stato chiuso proprio per questo. Ma è indispensabile il vaccino? Fosse stato davvero mortale, per il modo in cui è stata gestita l'emergenza, saremmo morti tutti». Il no al vaccino è categorico.

«NON ACCERTATO»

L'operatrice socio-sanitaria di Pieve di Cadore lo definisce «sperimentale», «non accertato», «inutile per diminuire la pressione sui reparti». Chiarisce che no vax non è il modo giusto per definire lei e le sue colleghe: «Se questo vaccino fosse stato testato e poi dichiarato sicuro l'avrebbero fatto molte più persone». La campagna vaccinale, però, è appena all'inizio: «No, hanno solo cominciato la sperimentazione e ci stanno usando come topi da laboratorio. Dicono di aver bisogno del personale sanitario che non si trova e poi siamo i primi ad essere sacrificati». A intimorire gli operatori sono gli effetti collaterali nel lungo periodo e la poca chiarezza nella gestione dell'informazione. C'è da specificare però che finora nessuno dei vaccinati ha avuto conseguenze rilevanti. L'ipotesi, ventilata dal Governo qualche giorno fa, di rendere obbligatorio il vaccino nel caso in cui l'adesione ad esso fosse scarsa, ha spinto gli operatori di Pieve a rivolgersi a Uil Fpl.

IL RUOLO DEL SINDACATO

«Ci hanno chiamato per essere tutelati e manifestare la loro preoccupazione fa sapere il sindacato Avevano l'impressione di essere le cavie della situazione, essendo il vaccino di produzione molto recente quindi probabilmente mancante di importanti studi e sperimentazioni approfondite sugli effetti collaterali». Per ora il vaccino è su base volontaria. Ed è l'unica arma per sconfiggere un virus che non vuole mollare la presa. Belluno è la provincia veneta con il più alto tasso di mortalità rispetto al numero di abitanti. Le vittime sono per la maggior parte anziani, ma c'è stato anche un uomo di 44 anni che, prima di contrarre il covid, non aveva nessun'altra patologia. L'età conta poco. Sono vite intorno cui ruota un intero mondo di relazioni e affetti. E poi ci sono gli ospedali con i reparti pieni e con una capacità sempre più bassa di dare una risposta efficace a tutti i cittadini. Anche quelli senza il covid. La posizione del reparto di Pieve di Cadore stride con la realtà e con ciò che dovrebbero aver vissuto e imparato gli operatori. «Ci sono persone, compresa la sottoscritta, che si licenzieranno se il vaccino venisse reso obbligatorio» confida l'oss di Pieve. Quello che sfugge, però, è che la stessa azienda sanitaria potrebbe decidere di lasciarli a casa. E non è finita qui. In futuro, in caso cercassero un posto di lavoro o volessero viaggiare all'estero, potrebbero aver bisogno proprio della vaccinazione che diventerebbe allora la conditio sine qua non per muoversi nel mondo.

Davide Piol

