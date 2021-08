Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOBELLUNO Chi prenderà il posto di Paolo Saviane al Senato è un rebus anche per gli esperti di politica. Il cappotto della Lega in Veneto nel 2018 condiziona pesantemente le possibilità di individuare immediatamente un sostituto. E i regolamenti del Senato, che pur prevedono ogni caso limite, per garantire fino in fondo la democrazia, si prestano a più interpretazioni. Proviamo ad andare con ordine per capire cosa potrebbe succedere....