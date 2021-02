IL CASO

BELLUNO Anche gli impianti del Nevegàl resteranno chiusi al pubblico almeno fino al 5 marzo. Un'illusione che nel giro di una giornata si è trasformata in rabbia. Una rabbia che diventa angoscia per molte famiglie ancora senza la possibilità di lavorare. Alessandro Molin, il presidente di Nevegàl 2021, società che gestisce il comprensorio del Colle, sintetizza il pensiero di molti. Ieri mattina la troupe di canale 5 (Mattino Cinque) era sul Nevegal a raccontare la difficoltà del settore. «Siamo chiaramente dispiaciuti per questa decisione, perché eravamo pronti come tutte le stazioni di montagna . Eravamo pronti per aprire e pronti anche con i protocolli che ci erano stati inviati. Siamo a 24 ore di distanza da quella che sarebbe dovuta essere l'apertura della stagione invernale afferma con amarezza -. Una doccia fredda, che mette tutto il comparto turistico della montagna in ginocchio un'altra volta». Alessandro Molin rivolge subito il pensiero a chi avrebbe dovuto mettersi al lavoro domani.

«Come società abbiamo speso denaro, ma penso soprattutto a chi, con oggi, aveva un'assunzione in tasca e una certezza su cui contare. Perché i contratti non si possono fare dalla sera alla mattina. Le cose vanno programmate». Il presidente di Nevegàl 2021 ricorda come tutta la settimana sia stata molto difficile e contornata da una tensione di non facile gestione. «Poi finalmente era arrivata anche la notizia che il presidente del Veneto, Luca Zaia aveva firmato il decreto e che quindi il 15 si poteva aprire». Una data importante, perché si sarebbe tornati a sciare durante il carnevale, con la possibilità che arrivassero molte famiglie. La data poi era stata posticipata al 17. Mercoledì delle ceneri. Ma la quaresima, per il comparto dello sci, è arrivata anzitempo. «Con gli ultimi giorni di carnevale potevamo almeno farci l'ultima parte di stagione alla grande, visto che quest'anno c'è anche tanta neve e invece ci ritroviamo cosi: senza lavoro e con tante persone che ci hanno dato fiducia comprando skipass pur nella totale incertezza».

In Nevegàl di skipass ne sono stati venduti, si può dire quasi alla cieca, un migliaio, di cui 700 prima di Natale. «A rimanere senza lavoro, qui sul Colle sottolinea Molin sono una trentina di maestri di sci (compresi nei 1500 in Veneto) e una decina di addetti alle piste, persone con famiglie che, con domani, sarebbero ripartiti e avrebbero potuto lavorare 30, 40 giorni che invece rimarranno fermi così come è successo nel 2020. Fermi in un anno con una neve magnifica».

