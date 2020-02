IL CASO

BELLUNO Adescò una 13enne bellunese tramite i sociale e cominciò a ricattarla per riuscire a incontrarla. Ma l'intento di violentare la ragazzina, un piano che aveva messo in atto già altre volte con altre vittime, è stato sventato grazie alla denuncia della madre della minorenne e al lavoro dei carabinieri del Nucleo Investigativo di Belluno. L'uomo, un 20enne della provincia di Lodi, è stato indagato con l'accusa di adescamento di minorenni. Era l'inizio del 2019, non era ancora diventato legge il revenge porn o sarebbe finito nei guai proprio per quella pesante accusa, che prevede pene fino a 6 anni di carcere. Subito dopo la sua introduzione ci fu la prima applicazione anche nel Bellunese, sempre al termine di indagini dei carabinieri. I casi accaduto nel 2019 sono stati illustrati ieri nella conferenza stampa al comando provinciale dell'Arma, incentrata sulle violenze di genere, che trovano terreno fertile ormai anche sui social. Sono solo i due i casi registrati in un anno dai carabinieri, ma tutto lascia intendere che siano destinati a salire.

LA NUOVA SFIDA

I carnefici a caccia di vittime si servono sempre più spesso anche del web. L'uomo di Lodi contattò la 13enne bellunese fingendosi un coetaneo sui social e carpendo la sua fiducia riuscì a farsi girare foto e video osè. Poi scattò la trappola: «Se non vieni a Lodi a incontrarmi giro tutte le foto e i video ai tuoi genitori». Fortunatamente la piccola si confidò con la madre che si rivolse immediatamente ai carabinieri. Sul caso hanno indagato gli specialisti della task force del Nucleo Investigativo, che tramite i colleghi sul posto arrivarono al pedofilo lombardo. Emerse che quella stessa trappola era stata utilizzata con altre due ragazzine: in entrambi i casi le giovani vennero violentate. Fortunatamente la 13enne bellunese si è salvata.

IL PORNO-RICATTO

Era di qualche mese fa invece il primo porno-ricatto in provincia, ovvero la prima denuncia dopo la nuova legge. È l'articolo 612-ter del codice penale e è punito con la reclusione da uno a sei anni e la multa da 5mila a 15mila euro. I carabinieri, in particolare con il personale dedicato alle violenze di genere, si attivarono quando una donna, che si era ritrovata nell'incubo dopo la fine della relazione con quell'uomo, aveva chiesto aiuto in caserma. Il ragazzo, quando comprese che lei non sarebbe mai più tornata con lui, iniziò a inviare video con chiari contenuti sessuali. Riprese effettuate con il telefonino in un gioco di coppia, nel periodo in cui i due erano felici. Immagini della donna, che l'uomo aveva conservato e che nel momento di rabbia, dopo essere stato lasciato, diffuse ad alcuni conoscenti di lei. Dopo la denuncia iniziò l'attività di riscontro dei carabinieri che indagarono un 28enne. Venne sequestrato tutto il materiale informatico in suo possesso: dal telefonino è emersa le prova inconfutabile che lo incastrava.

