BELLUNO A un giorno dalla ripartenza arriva l'assoluzione. In zona Cesarini, quando ormai le notti insonni non si contano più e l'angoscia per il futuro rischiava di oscurare la gioia della riapertura, da Confartigianata arriva una buona nuova. La Commmissione Lavoro del Senato ha accolto le osservazioni presentate anche dall'associazione di categoria, il contagio da Covid 19 avvenuto sul posto di lavoro non sarà collegato alla responsabilità penale e civile del datore. E qui ci scappa un sospiro di sollievo per i tanti titolari di bar e negozi in angoscia per i loro dipendenti e le possibili conseguenze penali di un contagio. «La precisazione dell'Inail del 15 maggio - commenta il direttore di Confartigianato Imprese Belluno Michele Basso - accoglie la nostra richiesta. Finalmente viene chiarita questa situazione che altrimenti creava una vessazione nei confronti delle imprese con in capo al datore di lavoro un rischio elevatissimo di dover risarcire il dipendente che contrae il Covid». La Confederazione, infatti, ha sempre posto quale prima richiesta in materia il riconoscimento del Covid-19 come un rischio biologico generico che riguarda l'intera popolazione: se fosse stata realmente applicata la cosiddetta presunzione di contagio a tutti i casi di lavoratori infetti, avrebbero potuto essere avviate nei confronti dei datori di lavoro azioni di vario genere, anche laddove fossero state correttamente applicate le misure di prevenzione. Un rischio che aveva particolarmente preoccupato le partite iva, già preoccupati e alle prese in questi giorni con igienizzazioni, metro per la misura delle distanze e riorganizzazione in toto degli interni dei locali. L'Inail, con un comunicato stampa, ha invece ricordato che esistono diversi presupposti per l'erogazione di un indennizzo per la tutela relativa agli infortuni sul lavoro e per il riconoscimento della responsabilità civile e penale del datore che non abbia rispettato le norme a tutela della salute e sicurezza dei dipendenti e queste responsabilità devono essere rigorosamente accertate, attraverso la prova del dolo o della colpa del datore di lavoro, con criteri totalmente diversi da quelli previsti per il riconoscimento del diritto alle prestazioni assicurative Inail. Pertanto, il riconoscimento dell'infortunio da parte dell'Istituto non assume alcun rilievo per sostenere l'accusa né in sede penale, né in sede civile.

