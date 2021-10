Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOBELLUNO A Longarone torna l'incubo covid. Una ventina di positivi, tra alunni e docenti della scuola di Castellavazzo, ha spinto il sindaco a chiudere l'istituto per almeno una settimana in accordo con il dirigente scolastico. Si tratta, in particolare, di tre classi della scuola primaria (seconda, terza e quarta) e di una dell'infanzia. La prima e la quinta elementare per ora sono salve. Il problema è che i docenti si spostano da una...