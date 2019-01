Il caso Baglioni spacca la Rai La Lega attacca, l'ad lo blinda

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOROMA Il direttore generale della Rai, Fabrizio Salini, da una parte, quella di Claudio Baglioni, e la direttrice di Rai1, Teresa De Santis, dall'altra, quella contraria al cantante di «Passerotto non andare via...». Una divisione aziendale, che è una divisione politica, visto che in Rai tutto è politica. Baglioni ha attaccato Salvini («Una farsa sui 49 migranti, stiamo ricostruendo i muri, non li abbiamo mai abbattuti. Non credo che questo faccia la felicità degli esseri umani» e via così) e questo non è piaciuto affatto al...