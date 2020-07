IL CASO APERTO

VENEZIA «Bene il test sul Mose ma ora il Governo si occupi anche della questione irrisolta del terminal passeggeri per le grandi navi».

Cesare De Piccoli , che di infrastrutture e trasporti ne sa qualcosa essendo stato viceministro, si rivolge direttamente al presidente Giuseppe Conte ed al ministro Paola De Micheli che venerdì mattina sono arrivati a Venezia per premere il bottone che ha avviato le paratie mobili del Mose.

Nel 2015 l'ex vice sindaco di Venezia ha presentato Venis Cruise, il progetto della Duferco Italia Holding e della DP Consulting srl, che prevede la realizzazione di un nuovo terminal crociere che dovrebbe sorgere davanti all'isola artificiale a cui si appoggiano le 41 paratie mobili presenti alla bocca di porto del Lido e, ad oggi, unico progetto di approdo per le grandi navi a Venezia ad aver ottenuto, nel 2016, il parere positivo della commissione di valutazione di impatto ambientale, progetto giacente in fase istruttoria presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. «Se dopo la VIA le procedure di legge fossero state attuate , insieme con le paratoie mobili avremmo potuto vedere anche il nuovo Terminal passeggeri di Venezia e le navi da crociera fuori dalla laguna senza creare alcuna interferenza con il funzionamento del Mose osserva De Piccoli e per questo mi auguro che il Governo dia una soluzione definitiva anche al problema della grandi navi . Non vorrei che per indecisione della politica il primo porto crocieristico del Mediterraneo facesse la stessa fine della chimica a Porto Marghera , si dovrebbe prendere atto che si parla tanto dell'approdo delle navi a Marghera senza che sia stato presentato alcun progetto in fase istruttoria, salvo quello del canale Contorta che è stato bocciato e per questo non riesco a capire l'imbarazzo del Governo nell'esprimersi sull'unico progetto che è stato approvato dalla Via e da tre anni è fermo al ministero delle Infrastrutture». Un appello, quello di sbloccare il progetto del terminal passeggeri, che De Piccoli rivolge direttamente all'attuale ministro De Micheli . «Il rischio è che dopo 8 anni l'alternativa al divieto di attraversamento della navi a San Marco sia quello che le grandi compagnie navali abbandonino una alla volta Venezia come ha già iniziato a fare la Royal Caribbean».

Paolo Guidone

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA