ALPAGO Il presidente dell'Unione montana Alpago, Oscar Facchin e la direzione del Centro Servizi socio assistenziali (la casa di soggiorno per anziani) dell'Alpago smentiscono, fermamente, quanto sostenuto dai sindacati nazionali Funzioni pubbliche circa delle presunte inadempienze della struttura in ordine alle misure anti-contagio prescritte a livello nazionale e regionale. Il caso era scoppiato quando era emerso che 25 ospiti e 6 operatori avevano contratto il coronavirus. «Si informa scrive Oscar Facchin, per l'Unione montana, che ha appaltato il servizio di gestione della Rsa (Residenza assistenziale) - che la struttura si è adoperata nel migliore dei modi per fronteggiare l'emergenza e che si è già provveduto ad inviare una nota di riscontro alle organizzazioni sindacali, all'appaltatore del servizio, alla Uls 1, Regione del Veneto e Prefettura di Belluno. Con la presente si informa a mezzo stampa che, qualora persista questo atteggiamento denigratorio, si verificherà anche la possibilità di agire a tutela del buon nome della struttura che vanta una storica ottima reputazione». Parole dure quelle della direzione del Centro Servizi socio assistenziale dell'Alpago e dell'Unione montana, che si rifanno alle affermazioni dei giorni scorsi quando alcuni operatori hanno segnalato ai propri sindacati di riferimento quello che per loro era una procedura non corretta per la prevenzione dei contagi.

Alla casa di riposo di Puos d'Alpago, come riferito dalla Usl Dolomiti, ci sono 25 persone contagiate dal Covid- 19. Dal canto suo l'azienda sanitaria ha difeso la struttura dell'Alpago, rimarcando «il grande impegno di tutto il personale (dalla direzione, ai medici, infermieri, agli operatori socio sanitari, dagli addetti alla cucina e all'altro personale di supporto) che stanno con dedizione facendo fronte a tutte le esigenze». La Usl ha dichiarato, inoltre: «Nella ipotesi che la situazione possa portare a un incremento di allettamenti, verrà a breve dato in uso momentaneo alla casa di riposo un congruo numero di presidi antidecubito. Inoltre, sono stati forniti adeguati dispositivi di sicurezza ai medici in ragione della particolare situazione».

