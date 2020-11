IL CASO

AGORDO «L'ospedale è sicuro: se state male, non tardate, venite al pronto soccorso». Massimiliano Mosca il primario del reparto di Medicina all'ospedale di Agordo, che è stato chiuso a nuovi accessi a causa di qualche paziente positivo, spiega come i protocolli abbiano creato gli anticorpi per evitare quanto accaduto a primavera. Nella prima ondata la struttura pagò un caro prezzo e si andò avanti solo con ospedale Covid: iniziò con un primo contagiato all'interno equipe medica da lì tutti dottori risultarono positivi, tranne uno. Solo un paziente venne contagiato. Nella seconda ondata è stato il contrario: medici, personale sanitario, oss stanno tutti bene, forse ormai immuni, e il virus ha colpito 8 degenti. È lo stesso primario a raccontare come è nato il focolaio.

«Noi abbiamo sempre fatto regolare attività di medicina ordinaria in questi mesi - racconta il primario Mosca -. Abbiamo una dotazione di 26 letti. Facciamo attività per acuti, con pazienti dal pronto soccorso, con attività sostenuta fino a due settimane fa, e parecchi ricoverati. Siamo sempre stati al riparo di contagi e positività. I pazienti fanno il tampone quando entrano e in uscita e non abbiamo mai riscontrato positività. E a tutt'oggi non abbiamo personale positivo né tra i medici né tra l'equipe infermieristica».

«Da qualche giorno - prosegue il direttore della Unità operativa complessa, Mosca - si sono verificati dei casi positivi tra i pazienti: 2 inizialmente, poi estesi a altri degenti. Già con il primo positivo avevamo adottato un atteggiamento di dotazione di dispositivi di protezione individuale paragonabili a quello di un reparto Covid. Va detto poi che da noi i pazienti sono tutti in stanze singole. Purtroppo non siamo riusciti a frenare la contaminazione. Uno di questi pazienti, infatti, che per primo era positivo è affetto da un deficit cognitivo: fa fatica a tenere la mascherina ed è girovago. Giovedì abbiamo riscontrati altri pazienti positivi e siamo saliti al numero di 8 casi, tutti trasferiti in reparti Covid o ospedali di Comunità. Qui restano 7 degenti negativi e ogni 48 si controllano».

«La direzione medica - prosegue il primario di Agordo - ha deciso di chiudere accessi al reparto di Medicina e adesso stiamo monitorando, con controlli serrati, sia i pazienti che il personale per escludere che ci siano altri casi. Solo dopo torneremo all'attività normale: 10 giorni da giovedì, quindi il 29 novembre». Ma il protocollo sarà ancora più sicuro, visto che il focolaio è nato da un paziente ammesso da poco, che era in principio risultato negativo. «Trascorso questo periodo - dice Mosca- verrà ripresa l'attività di ricovero e verosimilmente l'area di filtro all'ingresso del paziente verrà organizzato in ambiente completamente separato dai ricoveri ordinari. Nei primi giorni in cui il paziente viene accolto resterà in una zona in cui viene separato dal resto del reparto per eseguire un ulteriore test»

«C'è il timore che i pazienti non Covid - conclude il primario -, che hanno sintomatologia possano non venire in ospedale per paura dei contagi: questi fenomeni ci sono e ne abbiamo l'evidenza. In alcuni ricoveri, che abbiamo visto nell'ultimo periodo, abbiamo accolto degenti che erano meritevoli di accedere prima, ma gli stessi famigliari hanno detto che era stato deciso di aspettare per paura del virus. Questo è un problema nel problema. È importante sottolineare che i pazienti quando hanno accesso al Pronto soccorso hanno percorsi differenziati a seconda che arrivino con sospetto di Covid o è per altri sintomi».

