TREVISO Nei maggiori centri della Marca decine di cittadini hanno preso troppo alla lettera l'annuncio di pasquetta del governatore Luca Zaia e si sono riversati già ieri martedì mattina agli ingressi (ancora chiusi) degli ecocentri, venendo rimandati a casa. Code di auto cariche di materiali da smaltire si sono viste tanto a Treviso, in zona dogana, quanto a Conegliano, dove è dovuto intervenire il vicesindaco con delega all'ambiente Claudio Toppan, che ha chiesto aiuto alla protezione civile per la riapertura vera e propria di oggi alle 8. «Ieri un cittadino mi ha chiamato di primo mattino lamentando di essersi recato all'ecocentro di Campolongo ma di avere trovato i cancelli chiusi, così come altre decine di coneglianesi. In molti deduce Toppan hanno interpretato le parole del governatore Luca Zaia come un ordine a riaprire i Card già ieri, e invece si è trattato di un ok alla possibilità di riaprire, ma c'era bisogno dei tempi tecnici per organizzare la riapertura», che anche a Conegliano avverrà questa mattina. Savno raccomanda a tutti gli utenti di evitare assembramenti, mantenere le distanze e utilizzare i dispositivi di protezione individuale. Anche gli ecocentri di Contarina riapriranno a breve (per dettagli consultare il sito www.contarina.it): il Consiglio di Bacino Priula sta disponendo la riapertura di tutti gli ecocentri, in collaborazione con ogni Comune per garantire l'ordine pubblico e la sicurezza all'esterno delle strutture. «Per questo è consentito l'accesso al massimo a 3 utenti contemporaneamente. Inoltre, come stabilito dall'Ordinanza regionale di ieri, in ogni autovettura potrà essere presente una sola persona».

I TIMORI

Visto la ressa di ieri, c'è il timore però che nei prossimi giorni gli ecocentri possano essere presi d'assalto, «comportando così una grande concentrazione di persone - spiega ancora Toppan, che chiede un po' di buon senso ai cittadini -. Meglio dare la precedenza nei conferimenti a chi deve smaltire verde e ramaglie, che sono i rifiuti più urgenti di cui disfarsi e per i quali ho ricevuto numerose richieste dall'inizio di aprile. Chi ha altri materiali cerchi di tenere duro ancora uno o due giorni».

COME NEI SEGGI

All'ecocentro di Cordignano si accede esibendo la tessera elettorale e secondo un preciso ordine basato sul seggio elettorale di riferimento di ciascun cittadino. Si inizia con i seggi 1, 2 e 3. Ad annunciare questa curiosa modalità, che ha lo scopo di scaglionare gli accessi ed evitare assembramenti di persone, è il sindaco Alessandro Biz. L'accesso con tessera elettorale entra in vigore da oggi, mercoledì, primo giorno di riapertura dell'ecocentro di via del Lavoro, attivo dalle 9 alle 12. E varrà anche domani, poi sabato e nelle prossime settimane. «Per limitare l'affluenza ha reso noto ieri il sindaco di Cordignano oggi, mercoledì, possono conferire i rifiuti all'ecocentro solo i cittadini dei seggi elettorali 1, 2 e 3. A breve pubblicheremo l'ordinanza con l'indicazione degli orari e dei cittadini che potranno affluire all'ecocentro. Si tratta di un criterio oggettivo per frazionare gli accessi. I cittadini devono presentarsi muniti della tessera elettorale. Se privi di tessera possono autodichiarare, autocertificando, a quale seggio appartengono».

