Il Carroccio vuole trattare con Parigi «Faremo dei risparmi ma niente stop»

IL RETROSCENAROMA «Non è che per la smania di visibilità di Di Battista si bloccano le opere pubbliche. Le cose non funzionano così in un Paese importante come il nostro». L'irritazione della Lega, per la piega che sta prendendo il dossier Tav, è altissima. E tra gli uomini vicini al leader Matteo Salvini la stizza si riversa soprattutto nei confronti del leader dell'ala movimentista dei 5 Stelle. Accusata, per ragioni ideologiche, «di non voler muovere un solo cantiere, di non voler fare proprio nulla in senso generale nei prossimi...