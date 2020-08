LA LISTA

Si sono presentati ieri i 18 candidati leghisti alla Municipalità di Favaro Veneto, radunati durante una bicchierata organizzata all'interno dell'area verde del quartiere Triestina 68 alla presenza anche del segretario metropolitano Andrea Tomaello. Sul tema della sicurezza la Lega affronta la situazione di via Piave e sostiene quanto fatto dalla Giunta uscente, ma agli alleati chiede un cambio di passo.

«Sulla sicurezza a Venezia la Lega può portare l'esperienza dei nostri amministratori maturata in altre città ma la nostra speranza è anzitutto che a breve cambi il Governo nazionale perché sappiamo benissimo che la Polizia locale può anche controllare continuamente il territorio e inseguire i balordi e gli spacciatori presenti ma finché non si ferma questa immigrazione sarà impossibile risolvere il problema». Oltre al referente provinciale del partito, ieri a presentare i 18 candidati per la Municipalità di Favaro, guidati dal capolista Gabriele Bazzaro, è intervenuto anche il figlio Alex, nato e cresciuto a Favaro, deputato e capolista della Lega per un seggio Ca' farsetti, che dopo il saluto alla convalescente consigliera uscente Silvana Tosi, ha ricordato il ruolo svolto dagli eletti nella Municipalità.

«I nostri gazebo sono presenti ogni giorno a Favaro Veneto come in tutti i quartieri della città di Venezia e abbiamo creato una squadra di candidati consiglieri municipali composta da donne e uomini per bene e preparati. Alcuni hanno già avuto un'esperienza amministrativa, altri si affacciano alla politica per la prima volta e lo fanno sapendo che fare politica per il quartiere significa essere dei volontari che tengono al proprio territorio, a dicembre e a luglio, che si voti o che non si voti».

Paolo Guidone

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA