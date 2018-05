Il Carroccio rassicura Forza Italia Berlusconi: Matteo ha perso la testa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LO SCENARIOROMA Non tira aria di incontri, né di riconciliazioni. Anzi, con chi lo ha sentito al telefono, Silvio Berlusconi non ha usato mezzi termini: «Matteo ha perso la testa». Il leader azzurro non riesce a farsene una ragione, considera il contratto di governo di marcato stampo grillino. L'ultimo casus belli, il no alla Tav e l'ipotesi di chiusura dell'Ilva. I big di Forza Italia danno voce allo sconcerto. Anche se la linea è quella di non di attaccare l'alleato. «Quello che più turba - spiega la capogruppo alla Camera, Mariastella...