[IL CARICO

BELLUNO Le mascherine sono arrivate. La precedenza sarà ad anziani e persone fragili: ma adesso c'è il rebus distribuzione. A partire da giovedì ha preso il via in provincia la consegna delle tanto attese mascherine protettive realizzate per la Regione da Grafiche Venete: 24mila 200 per tutto il Bellunese. Giovedì il primo lotto di mille è stato consegnato al capoluogo, ne è seguito un altro lotto di 2mila sempre destinate a Belluno che ieri ne ha ricevute anche altre 4mila. Settemila in tutto, per ora, per il comune del sindaco Jacopo Massaro. Ora, però, si apre il grande interrogativo sulle modalità della distribuzione. Un problema risolto in tempo zero in un comune di 400 abitanti come Cibiana dove ieri ne sono arrivate 100: le distribuirà a chi ne farà richiesta il sindaco, Mattia Gosetti.

L'INIZIATIVA

«Sono solo 100 pezzi ha detto ieri tramite i suoi canali social il sindaco di Cibiana, Gosetti -, per cui daremo priorità ad anziani e malati. Potete comunque fare la vostra richiesta a me o al comune, ve le porto io personalmente, non venite in Comune a prenderle». «Cercheremo di individuare noi le priorità in base alle richieste dei cittadini spiega Gosetti - in merito alle esigenze, valuteremo. Penso comunque che il centinaio di mascherine basterà: non vogliamo farle mancare alle persone e a chi comunque si muove per andare a fare la spesa. L'attenzione è verso quelle persone che corrono più pericoli e che comunque hanno dei contatti durante il giorno per questo pensiamo anche ai volontari che portando la spesa a casa. Noi in questo periodo infatti stiamo cercando di non far mancare nulla ai nostri cittadini più fragili, portando loro il cibo a domicilio. Per le mascherine ci penserò io personalmente». Il sindaco conferma che al momento a Cibiana non si sono registrati contagi, ma solo casi di persone in quarantena perché venute a contatto con positivi. «In questo caso essere una valle lontana dai collegamenti come la statale 51, che ci ha portato allo spopolamento, forse è stato un colpo di fortuna: certo è che comunque facilmente arriverà il contagio, ma siamo pronti. Abbiamo la protezione civile allertata». E il sindaco conclude: «Rinuncio alla mia mascherina per lasciarla agli abitanti, io ne ho una artigianale».

IL REBUS

«L'azienda sta lavorando a pieno ritmo ne ha realizzate 550mila venerdì, 400mila sabato e proseguirà anche domenica: per lunedì saranno un milione e mezzo» ha spiegato ieri l'assessore regionale alla protezione civile, il bellunese, Gianpaolo Bottacin. Se a Cibiana la soluzione della questione distribuzione è facile così non è certo nel comune capoluogo. «Ovviamente spiega il responsabile del gruppo comunale di protezione civile di Belluno, Paolo Zaltron se dicessimo ai cittadini che sono in distribuzione e di venirle a prendere personalmente avremmo 4mila persone qui domattina e comunque questa strada non è percorribile anche perché la gente non si può spostare. Non è possibile nemmeno la distribuzione porta a porta:impossibile con le forze che abbiamo a disposizione, impegnate nell'emergenza h24 e anche per questioni di igiene. Le mascherine infatti sono in confezioni da 50 e non è pensabile lasciarle nella buca delle lettere. Le ipotesi che ho sottoposto al sindaco, che poi deciderà, sono quelle della distribuzione dando priorità agli anziani, anche con l'aiuto di associazioni di volontariato o delle farmacie. Quello che posso dire comunque è che ci è stato assicurato che ci saranno approvvigionamenti regolari e quindi ce ne sono per tutti». Intanto le mille di giovedì sono state date ai volontari della protezione civile e di altre associazioni e le 2000 di venerdì sono state portate ieri alla casa di riposo e al Centro servizi di Cusighe dove sono ospitati disabili gravi. Le 4000, quelle, sono destinate alla popolazione.

LA PROVINCIA

Lo conferma anche la Provincia che ieri ha dato la notizia delle mascherine in distribuzione. «La consegna andrà avanti per diversi giorni, in modo da raggiungere in maniera capillare tutto il territorio provinciale», si legge in un comunicato. Il consigliere provinciale delegato alla Protezione Civile, Massimo Bortoluzzi stamattina è stato al magazzino della Cal in sopralluogo con il presidente Padrin. «Si tratta di schermi protettivi, riutilizzabili, non lavabili - prosegue Bortoluzzi -, da usare per andare a fare la spesa e per tutti gli altri spostamenti non indifferibili, vale a dire per le necessità impellenti. Non sono uno strumento che consente di moltiplicare gli spostamenti, questo va sottolineato. Ringraziamo la Regione Veneto per averci fornito questi ausili. I volontari di Protezione Civile, sempre presenti quando c'è bisogno».

Alessia Trentin

