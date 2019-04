Il capo leghista sfida Toninelli: «Sulla Valdastico Nord non faccia come con la Tav»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA POLEMICATRENTO «Prima facciamo la Valdastico Nord meglio è: non possiamo permetterci di perdere altro tempo, come sulla Tav e su tutte le grandi opere di collegamento». L'ha detto ieri il vicepremier Matteo Salvini, in occasione della presentazione dei candidati trentini della Lega, alle elezioni suppletive per il Parlamento del prossimo 26 maggio. Parole, quelle indirizzate al ministro Danilo Toninelli, che hanno riacceso lo scontro interno al governo legastellato.L'INVITO E LE BARUFFEIl leghista Salvini ha lanciato la sfida al titolare...