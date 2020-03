IL CAOS

BELLUNO Una giornata convulsa al termine della quale, poco dopo le 20, è arrivato l'atteso Decreto che ferma una lunga serie di attività produttive, lasciando operative solo quelle ritenute essenziali alla sopravvivenza della comunità. Una misura che in provincia, secondo stime di Confindustria Belluno Dolomiti, lascerà comunque attiva la maggioranza delle industrie, tra cui le occhialerie. Luxottica però chiuderà ugualmente, mentre alla Safilo scatta la rivolta dei dipendenti che, sentendosi bistrattati rispetto ai colleghi del gruppo Del Vecchio, oggi saranno in sciopero per otto ore.

STABILIMENTI CHIUSI

Tutte le aziende che invece dovranno fermarsi avranno tempo fino al 25 marzo, come chiesto dalle Associazioni di categoria preoccupate per la ristrettezza dei tempi e per provvedimenti che arrivano sempre a tarda sera, se non di notte.

Prima ancora di prendere visione del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il colosso Luxottica aveva deciso la sospensione produttiva. Chiusi fino a data da destinarsi tutti gli stabilimenti del gruppo, tra cui Sedico, Cencenighe ed Agordo per un totale di circa 8mila dipendenti solo in provincia. Un cambio di filosofia, fanno sapere dal Gruppo di Del Vecchio, che alla necessità di «essere responsabili ed andare avanti» ha anteposto quella di «collaborare a contenere il contagio». Un cambio di priorità ritenuto indispensabile di fronte ai numeri.

SINDACATI IN GUERRA

Proclamato lo sciopero di otto ore invece alla Safilo che, contrariamente a Luxottica, non si fermerà.

«In un contesto di emergenza senza precedenti - scrivono le segreterie provinciale Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Ultec-Uil - aggravata da una pericolosa incertezza normativa, riteniamo che chiamare al lavoro le persone sia del tutto inopportuno anche in considerazione del fatto che altre grandi aziende del settore chiudono».

Ieri, per tutto il giorno, le associazioni di categoria sono state sotto pressione. Confindustria Belluno Dolomiti, circa 380 associati per 25mila addetti, è stata costretta a far fronte alle continue chiamate degli imprenditori tenuti in ballo fino alle 20 di sera quando finalmente è uscito il Decreto che ha stabilito chi deve chiudere. Una fabbrica non si può certo spegnere pigiando un solo bottone.

TERMINE DEL 25 MARZO

Anche Confartigianato, che conta circa 2700 soci in provincia, ha vissuto momenti di puro caos: tutti a tentare di capire cosa fare nelle poche ore che si profilavano per il ventilato stop.

«Abbiamo chiesto, ed è stato accolto - spiega la presidente Claudia Scarzanella -, che il Decreto ci desse tempo. Non possiamo chiudere dall'oggi al domani. Il termine è stato fissato per il 25 marzo. Credo che l'emergenza sanitaria - prosegue la Scarzanella - sia evidente. Noi, fin da subito, siamo stati collaborativi. E' chiaro però che al di là della comprensione ci sono risvolti pratici che dobbiamo applicare. Ecco perché servono misure chiare e tempestive. Non sono in discussione i contenuti, ma la possibilità che ci vengano incontro con le tempistiche».

L.M.

© RIPRODUZIONE RISERVATA