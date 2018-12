Il caos allarma il Quirinale Duello M5S-Lega sui tecnici

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL RETROSCENAROMA «Sono proprio stanco, stavo dormendo e mi hanno spedito qui a risolvere un bel po' di grane». Massimo Garavaglia, viceministro all'Economia in quota Lega, alle otto di sera quasi barcolla entrando nell'aula del Senato. In commissione Bilancio è accaduto il pandemonio. Lavori a singhiozzo, sedute sospese a ripetizione. Caos e urla. Rissa sfiorata. E Garavaglia a fare da punch-ball, a chiedere e ottenere lo stralcio della riforma del Ncc che, in extremis, Luigi Di Maio e Matteo Salvini, d'intesa con il premier Giuseppe...