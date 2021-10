Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CANTIERE NAVALEVENEZIA È piuttosto infreddolito Simone arrivando al lavoro. Cammina con le mani in tasca, tutto imbacuccato per proteggersi dalla temperatura del primo mattino di un tempo nuovo. «Sono contrario al vaccino - rivela varcando i cancelli della Fincantieri - l'ho fatto controvoglia perché ci hanno obbligati».LA PROTESTAFuori dall'ingresso lo osservano una cinquantina di colleghi che, diversamente da lui, hanno scelto di non...