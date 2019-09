«Il cantiere avviato tardi, tutti dirottati nei container»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA DENUNCIABORGO VALBELLUNA L'inizio scuola, per alcuni bimbi di Trichiana, sarà all'interno di un'unità abitativa temporanea, a causa dei lavori in corso per l'adeguamento sismico. A spiegarlo è l'ex assessore all'Istruzione di Trichiana, Gianluca Franco (ora in minoranza con Il tuo Borgo). Negli ultimi due giorni racconta di essere stato «tempestato da telefonate di genitori. Solo lunedì è stato comunicato loro che alcune classi verranno messe sui container spiega Franco -. Non è una soluzione praticabile nei mesi invernali e pare...