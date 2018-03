CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CANDIDATOPORDENONE «Io ho scelto la mia terra, la Serracchiani ha scelto la sua carriera. Quando la mia gente chiama, chi la rappresenta non può che rispondere. Rinunciando anche a importanti opportunità in ambito nazionale». Massimiliano Fedriga, candidato del centrodestra alla presidenza della Regione, ha scelto Pordenone per inaugurare la sua campagna elettorale. Una scelta non casuale, visto che è di Pordenone il suo avversario del centrosinistra Sergio Bolzonello. È la prima uscita della coalizione al gran completo: accanto al...