LA CAMPAGNAVENEZIA Di nuovo in moto il camper dell'Ulss 3. Missione vaccini in spiaggia per residenti, bagnanti e turisti veneti. Oggi, dalle 14 alle 18, davanti al Palazzo del cinema del Lidodi Venezia il mezzo vaccinale attende chi tra loro non si è ancora vaccinato. L'iniziativa si concentra principalmente sulla fascia di popolazione che va dai sessant'anni in su, alla quale sarà proposto il vaccino J&J in monosomministrazione. L'Azienda...