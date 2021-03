IL RETROSCENA

SAN DONÀ DI PIAVE «Forse sono positivo al Covid 19». Parole quasi sussurrate, in un misto di dolore per le contusioni riportate e l'attenzione verso chi lo stava soccorrendo. Sarebbero quelle pronunciate dal camionista che lunedì mattina è uscito di strada con il suo autoarticolato. Incidente avvenuto verso le 6.30, lungo la Triestina, all'altezza di via Giustinian: il 53enne friulano è improvvisamente sbandato alla sua destra, finendo nel fossato. Per il recupero del mezzo e del carico ci sono volute quasi dieci ore, durante le quali la strada è stata chiusa, inizialmente in modo totale e poi a senso unico alternato.

Una volta al pronto soccorso il tampone di prassi, che ha dato esito positivo. Ma ci sarebbe un però. A chi lo ha soccorso, infatti, avrebbe detto di temere di essere positivo al Covid-19 (come poi confermato dal tampone), avendo la febbre da un paio di giorni e di avere previsto di andare a farsi fare un tampone all'indomani. «Io e la mia compagna, che è infermiera ha riferito un uomo ci siamo fermati a prestare soccorso. Mentre bloccavo il traffico, in attesa dell'ambulanza, lei è andata a prestargli aiuto. E le ha detto che forse era positivo, essendo da un paio di giorni con la febbre. Meno male che la mia compagna ha già effettuato il vaccino; in ogni caso ha usato tutte le dovute precauzioni».

Precauzioni a cui si sono attenuti anche vigili del fuoco e carabinieri nel momento in cui dall'ospedale è arrivata la notizia della positività. Testimonianza, quella del soccorritore, poi riportata anche su Facebook. «Mi domando sostiene ancora l'uomo come qualcuno di noi possa mettersi al volante di un mezzo pesante stando già male; siamo incoscienti. A parte la nostra incolumità, se quel mezzo al posto di uscire di strada invadeva la corsia opposta e sopraggiungeva una macchina o un pullman? Dobbiamo farci tutti un esame di coscienza quando mettiamo in moto il mezzo». Ai carabinieri, dopo verifiche, non è risultato avesse già degli appuntamenti per il tampone: trattandosi solo di una supposizione di positività, il camionista è stato sanzionato solo per l'avvenuto incidente; nel caso contrario avrebbe rischiato una denuncia penale per epidemia colposa.

Fabrizio Cibin

