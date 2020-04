IL CAMBIO

TREVISO L'ospedale di Treviso si prepara a tornare alla normalità. Ammesso che l'epidemia non riservi altre brutte sorprese, il 4 maggio al Ca' Foncello riprenderanno progressivamente le attività ordinarie che erano state sospese durante il picco dell'emergenza. Ci sono migliaia di visite ed esami da recuperare. Si vedono già i primi segnali della svolta. Le due tende che erano state allestite dalla Protezione civile davanti all'ingresso principale sono state disattivate. Al loro posto ci saranno dei presidi permanenti in corrispondenza di ognuno dei tre ingressi dell'ospedale, dove altrettante squadre di operatori misureranno la febbre a tutte le persone che entreranno nella struttura. L'obiettivo è ridurre al minimo il rischio di diffusione del coronavirus. Sarà una sfida difficile, dato che in molti casi i contagiati non sviluppano sintomi.

Non mancano i punti di domanda. A cominciare dal timore che le persone che lavorano al Ca' Foncello attraverso incarichi esterni, ad esempio quelle che forniscono assistenza ai pazienti, possano affrontare dei malesseri assumendo farmaci che abbassano la febbre. Un'ipotesi che farebbe saltare la cortina dei controlli.

LA BATTAGLIA

L'Usl, però, è pronta a portare avanti la battaglia al Covid-19 con tutte le armi a disposizione. L'imperativo ora è raggruppare le forze. È questa la linea che ha portato a concentrare l'avamposto contro il coronavirus nella struttura del posto medico avanzato davanti al padiglione di malattie infettive, capolinea delle ambulanze che trasportano casi sospetti. Qui il personale dell'Usl effettua un pre-triage approfondito. Sono state montate delle cabine speciali, di fatto blindate, per consentire ai medici di fare gli accertamenti necessari in tutta sicurezza. Sotto il tendone del posto medico avanzato vengono eseguiti i tamponi. E in caso di necessità si possono fare le radiografie usando l'apparecchio mobile installato al piano terra dello stesso edificio di malattie infettive.

IL PROGRAMMA

Il programma per il ritorno alla normalità prevede anche la chiusura del reparti che sono stati dedicati al Covid. Il primo potrebbe essere quello aperto al posto del settore della riabilitazione. Ormai qui sono rimasti solo dieci pazienti, che dopo essere risultati positivi al coronavirus si sono messi alle spalle la fase acuta. Nel frattempo tutto il personale è rientrato in servizio. Nelle scorse settimane erano state contagiate 16 persone dell'equipe sanitaria. Ora si sono negativizzate. Si spera di poter chiudere quanto prima anche la parte semi intensiva dell'unità di Pneumologia a sua volta dedicata al Covid. Dopo dieci giorni passati senza nuovi ricoveri, un paio di giorni fa ci sono stati due nuovi ingressi. Attualmente sono ricoverati 12 pazienti. La strada, comunque, sembra segnata. Tanto più che i 58 professionisti che compongono l'equipe sono tutti risultati negativi. Una volta conclusa la road map delle chiusure, il riferimento per le persone colpite dal coronavirus resterà l'unità di malattie infettive, raddoppiata per far fronte all'emergenza, usando anche i locali dell'ex dermatologia. «La situazione sta migliorando conferma Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl della Marca ma non va abbassata la guardia. L'ospedale resta una struttura per acuti. Se non necessario, meglio evitare l'ingresso per problemi non urgenti». Proprio in questa ottica sono state create le Unità speciali di continuità assistenziale (Usca) per assistere i pazienti positivi al coronavirus direttamente a domicilio: nel trevigiano verranno formate 16 squadre con l'impegno, a turno, di 128 medici.

