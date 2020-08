IL CAMBIO DI PASSO

VENEZIA Nessun commento ufficiale, per ora. In attesa di capire cosa cambierà e di valutare quel cambiamento assieme alla Regione. Da Ca' Farsetti, a due giorni di distanza dal varo (salvo intese) del decreto Agosto che, in buona sostanza, decreta la fine dell'esperienza del Consorzio Venezia Nuova sul Mose, passando la gestione dell'intero ecosistema veneziano all'Autorità per la laguna, non sono ancora arrivate posizioni ufficiali. Registrato lo sfogo via social dell'assessore comunale alla Coesione sociale, Simone Venturini («Siamo ancora commissariati da Roma» e «A Venezia solo le briciole degli investimenti») il sindaco Luigi Brugnaro continua a studiare le carte. Una lettura attenta e dettagliata - fanno sapere dal Comune - di quello che è definito «un tema delicato per la città» sul quale, poi, confrontarsi direttamente con la Regione Veneto per fare le proprie e necessarie osservazioni.

Insomma, prima si attende la pubblicazione del testo del decreto Agosto in Gazzetta Ufficiale (e dovrebbe essere questione di giorni). Solo dopo, con il testo che non potrà più essere modificato, il Comune farà sentire la propria voce, soprattutto per quanto riguarda la decisione di dare in capo ad un'ente nazionale la gestione del Mose. Mentre per quanto riguarda il gettito dei soldi per gli enti locali, da Ca' Farsetti ci tengono a precisare come lo stesso premier, in una videoconferenza con i sindaci delle Città metropolitane, avesse promesso la concessione di 2,7 miliardi.

COME FUNZIONERA'

Se da un lato l'Autorità per la laguna avrà impianto nazionale, più volte è stato sottolineato dagli stessi esponenti del Governo come la sede operativa sia stata pensata a Venezia e, soprattutto, come Comune, Città metropolitana e Regione Veneto recitino un ruolo chiave nella stanza dei bottoni, quella chiamata a decidere se, come e quando sollevare le paratoie del Mose. L'idea è che già nella prossima stagione di acque alte, e in caso di un'emergenza simile a quella del 12 novembre, sia proprio l'Autorità - e non altri organi - a far entrare in funzione il sistema di dighe mobili.

Lo si legge tra le righe dello stesso capitolo del decreto Agosto: parlando del ruolo del futuro commissario per la liquidazione del Consorzio Venezia Nuova, che verrà nominato entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto, al punto 18 il Governo scrive che «la nomina del commissario liquidatore comporta la decadenza di tutti gli organi, anche straordinari, del Consorzio Venezia Nuova e della Costruzioni Mose Arsenale-Comar, di cui il predetto commissario liquidatore assume i relativi poteri, funzioni ed obblighi». Insomma, nonostante il periodo di convivenza, sarà quella la data di cessazione del Cvn, la cui concessione scadrà il 31 dicembre 2021, data della fine e della consegna dell'opera. È sempre il decreto - con cui vengono anche reperiti i 530 milioni per finire il Mose - a dire che l'Autorità avrà un proprio presidente, nominato con Dpcm, ma sentiti anche gli enti locali.

Nicola Munaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA