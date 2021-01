VIABILITA' E DISAGI

CORTINA Già era disagevole in autunno percorrere l'Alemagna in valle del Boite, e verso Longarone, per i tanti cantieri aperti e gli altrettanti semafori accesi; ora con la neve la situazione è ulteriormente peggiorata e i tempi di percorrenza allungati. Carreggiata ridotta per i cumuli a bordo strada, non è ancora passata la fresa, e, soprattutto nei centri abitati, il pericolo è incombente. Il traffico pesante non è calato e così in queste giornate quando si incrociano due tir è blocco assicurato, anche per minuti fra retromarce e spostamenti lentissimi; ma è sufficiente che il mezzo pesante incroci un furgone per rallentare il tutto. È successo anche ieri mattina a Vodo vicino al municipio. E ci sono sempre i cantieri a complicare la situazione. Ergo: gli automobilisti sono inferociti. «Ma non ci avevano promesso che con i cantieri aperti avrebbero limitato il transito dei tir - sbotta un cittadino della zona che tentava di immettersi in statale- invece qua è sempre la solita storia, ma lei sente come vibra il terreno quando passano». Il passaggio è continuo e le targhe alternano mezzi nazionali, molti destinati ai rifornimenti in zona, e tante altre dall'est Europa. È un tormentone che continua a far discutere, i bisonti della strada stranieri che preferiscono questa direttrice, l'Alemagna, perchè gratis. Certo in caso di neve se ne vedono delle belle a cominciare da chi senza catene pretende di viaggiare sulla strada imbiancata: le conseguenze sono ben note a tutti.

L'ANAS

«Anas prosegue quotidianamente le attività di rimozione della neve accumulata lungo i margini della carreggiata dopo le straordinarie nevicate susseguitesi a partire da dicembre, con il dispiegamento di un gran numero di forze e mezzi operativi. La presenza di accumuli di neve particolarmente significativi sui pendii - spiegano da Anas - comporta talvolta lo scoscendimento di piccole o grandi slavine che richiedono interventi non pianificati e quindi con necessità di attendere i tempi di arrivo dei mezzi impegnati altrove. La statale 51 rimane tuttavia sempre pienamente transitabile dentro e fuori i centri abitati, all'interno dei quali l'apertura delle pertinenze stradali è di competenza dei comuni, ancorché siano in atto efficaci sinergie col personale Anas per operare il più in fretta possibile. Non si segnalano pertanto particolari criticità. Occorre precisare che è fondamentale, come sempre, da parte di tutti gli utenti della strada il rispetto del codice e l'utilizzo delle catene. Infatti molti degli incidenti o degli intraversamenti registrati sono causati da disattenzione o da assenza di catene o gomme da neve».

Parole sante. Ma mentre per arrivare a Cortina la strada è bella larga, grazie alla puntuale fresata, nei tratti di attraversamento di Peaio, Venas, Valle, Vodo solo per fare qualche esempio, i bordi incombono e restringono lo spazio di transito e, quel che è peggio, a terra lo strato ghiacciato crea una sorta di scivolo pericoloso anche e soprattutto per i pedoni.

Giuditta Bolzonello

