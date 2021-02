IL CALENDARIO

VENEZIA Ricominciano le vaccinazioni agli ottantenni. Come disposto dalla direzione generale dell'Ulss 3 Serenissima, infatti, oggi toccherà agli ottantenni di Dolo e Favaro, mentre mercoledì sarà la volta di Mirano e venerdì quella di Camponogara. Sabato, invece, chiuderanno il primo turno di siero anti virus i residenti del Lido, di Cona e Cavarzere. In totale sono quattordici le sedi vaccinali nel territorio metropolitano di Venezia. Undici i punti nell'Ulss 3: il Distretto di Favaro, i palazzetti di Marcon, Camponogara, Dolo e Mirano, il Civile di Venezia, il Distretto del Lido, il centro prelievi dell'ospedale di Chioggia, il punto prelievi dell'ospedale di Noale e Villa Farsetti a Santa Maria di Sala. Tre le sedi nel Veneto orientale: gli ambulatori Ulss 4 di San Donà, il PalaInvent di Jesolo e l'ex Silos di Portogruaro. Ai nati nel 1941 viene iniettato il vaccino Moderna, che come per i Pfizer, richiede un richiamo. Per questo, e per evitare inutili assembramenti, le Ulss 3 e 4 hanno ripetuto più volte che dovranno presentarsi solo gli anziani che hanno ricevuto la lettera personale di convocazione mentre chi non potrà spostarsi, verrà vaccinato a casa dagli Usca ma facendo prima un passaggio di comunicazione con il medico di base. Da oggi inoltre - per due settimane - si partirà anche con i 6.300 nati nel 1940 (Santa Maria di Sala, Chioggia e Venezia) i malati oncologici e i lavoratori dei servizi essenziali. Dall'8 marzo ecco i nati nel 1939 e dal 15 marzo, oltre ai nati nel 1938, ci sarà spazio anche per i trapiantati o altre tipologie di persone fragili.

IL BILANCIO

Intanto il bollettino di Azienda zero continua a mostrare la curva in discesa della morsa del virus, a conferma del fatto che la seconda ondata sembra continuare il suo graduale smaltimento. Nella giornata di ieri è stato registrato un decesso, il numero 1.684 a un anno e un giorno dall'inizio dell'emergenza sanitaria in Veneto e nel Veneziano. I nuovi casi sono stati 132, per un totale di 3.757 attualmente positivi nel territorio metropolitano. Anche la situazione ospedaliera segue il trend di un graduale svuotamento ei reparti e delle terapie intensive: i ricoverati sono 20 a Mestre(2 in terapia intensiva), 2 a Venezia, 1 a Mirano, 66 a Dolo (9), 2 a Chioggia, 16 a Villa Salus, 2 al Policlinico San Marco, 16 a Jesolo, 2 a San Donà (2), 2 a Portogruaro (2) e 2 al San Camillo.

DIRETTA

Il piano vaccini, intanto, sarà l'argomento del webinar Lavoro e vaccini. Sicurezza, salute e produttività in tempo di Covid 19, organizzato dalla Confcommercio, dalle 15 alle 16.30 in diretta streaming sulla pagina Facebook e Youtube dell'associazione. Interverranno il professor Giorgio Palù, virologo e presidente dell'Aifa (Agenzia italiana del farmaco), Davide De Nuzzo, medico del lavoro, e Caterina Dal Mas, avvocato specialista in diritto del Lavoro. «L'obiettivo viene spiegato dalla Confcommercio Metropolitana è fare il punto della situazione vaccini, offrendo ai nostri operatori la possibilità di avere risposte a dubbi e quesiti».

Davide Tamiello

