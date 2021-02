IL PROGRAMMA

VENEZIA Fatti i primi vaccini a Santa Maria di Sala e Chioggia(dove andranno avanti oggi e domani) per l'Ulss 3 e nel sandonatese per l'Ulss 4, oggi alle 14 aprirà i battenti anche il punto vaccini del Distretto sanitario di Favaro, che accoglierà tutti i 1.800 nati nel 1941 di Mestre e della prima terraferma veneziana. Il punto vaccinale di Favaro andrà avanti fino al 24 febbraio.

Domani, 17 febbraio, la somministrazione del siero continuerà a Noale per Martellago, Noale, Salzano e Scorzé. Giovedì 18 febbraio apriranno i battenti i punti vaccinali di Marcon e Portogruaro. Venezia centro storico? Dovrà aspettare venerdì 19 così come Jesolo. Il 22 toccherà a Dolo, il 24 a Mirano e il 26 a Camponogara mentre i residenti del Lido saranno gli ultimi - assieme a Cona e Cavarzere - a ricevere il siero dal 27 febbraio.

Quattordici le sedi vaccinali: il Distretto di Favaro, i palazzetti di Marcon, Camponogara, Dolo e Mirano, il Civile di Venezia, il Distretto del Lido, il centro prelievi dell'ospedale di Chioggia, il punto prelievi dell'ospedale di Noale e Villa Farsetti a Santa Maria di Sala. E ancora gli ambulatori Ulss 4 di San Donà, il PalaInvent di Jesolo e l'ex Silos di Portogruaro.

N. Mun.

