IL CALENDARIOBELLUNO Oggi è il giorno di Belluno. La scaletta prevede la vaccinazione, con prima dose Pfizer, per gli over 80, toccherà poi ai servizi essenziali (forze dell'ordine) con preparazione AstraZeneca e poi ci saranno i richiami, completamento del ciclo vaccinale, in alcune Rsa. Al drive in di Tai di Cadore è prevista sia la vaccinazione degli over 80 che quella degli insegnanti. «Le persone over 80 hanno attualmente disponibili...