Il calcio, la passione: Davide aveva vinto il titolo regionale Juniores col Treporti

BURANO Tutta l'isola, sportiva e non, è rimasta allibita per l'immatura scomparsa di Davide Zane. Da bambino aveva giocato nelle formazioni giovanili del Burano per approdare poi nella Juniores del Treporti, rientrando nella formazione che nel 2015 ha vinto il titolo regionale. Da tre anni invece, era stato ceduto in prestito ancora al Burano, dove giocava nella prima squadra nel campionato di Terza Categoria, indossando in più di qualche occasione anche la fascia di capitano.Con le lacrime agli occhi il presidente del Burano calcio Nicola...