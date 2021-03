Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

CHI REAGISCEMESTRE È proprio il caso di dirlo: rimboccarsi le maniche e pedalare. In tempi di zona rossa, con le saracinesche dei locali abbassate, è quello che giocoforza ha iniziato a fare il Caffè Diemme in piazza XXVII Ottobre a Mestre, consegnando colazioni e pranzi a domicilio in sella alla bicicletta. Arriviamo noi, recita lo slogan di questo nuovo servizio che in modo ecologico recapita a casa oppure in ufficio pasti freschi e...