SPAZI DA RECUPERARE

Gli spazi lavorativi stanno cambiando e al rientro in ufficio i dipendenti ritrovano ambienti adeguati ai nuovi standard di sicurezza imposti dalla recente normativa sanitaria. Per questo molte aziende stanno ripensando a come poter ottimizzare i propri spazi ma più in generale vogliono eliminare archivi cartacei che, spesso occupano stanze o zone oggi fondamentali per garantire il tanto invocato distanziamento fisico fra colleghi. La nuova prima regola per aziende di diverse categorie è dunque pulizia e ordine. Addio quindi a vecchie pile di documenti, a scartoffie impolverate e a tutti quei grandi faldoni stipati su scaffali o che occupano intere stanze. Naturalmente, però, trattandosi di documenti sensibili, tutto deve avvenire in assoluta osservanza della legge e nel pieno rispetto della privacy. In queste settimane un'azienda di Mirano, la Secure Repaper, operativa dal 2016, sta ricevendo numerose telefonate in tal senso. «Le richieste di smaltimento di vecchi documenti o di interi archivi sono aumentate in modo davvero significativo e le chiamate arrivano da tutto il nord Italia. Istituti scolastici, notai, avvocati, aziende sanitarie, banche, commercialisti, aziende automobilistiche, insomma davvero una clientela molto ampia», dicono i fratelli Marco e Giacomo Boldrin titolari della giovane start-up. «Mai come in questo momento le aziende stanno cercando un modo rapido e sicuro per eliminare documenti che possono regalare spazio all'interno degli uffici! La nostra forza è la praticità». Il camion Secure Repaper, dotato di un macchinario in grado di triturare oltre 1 tonnellata di carta in un'ora, arriva direttamente nella sede del cliente e in poche ore smaltisce enormi quantità di documenti, il tutto nel pieno rispetto della privacy: il cliente, infatti, può assistere alla distruzione dei propri documenti, rimanendo comodamente seduto alla scrivania, attraverso un monitor collegato ad una web-cam all'interno del camion. «I faldoni in pochi minuti diventano coriandoli. Tutto finisce nel rimorchio del camion che può ospitare fino a 5 tonnellate di carta, poi regolarmente smaltita», continua Marco Boldrin. E se il camion deve arrivare in zone disagevoli o centri storici con strade strette come fate? «Usiamo un furgoncino e facciamo staffetta. La privacy è il nostro core business, ed essendo anche commercialisti siamo fieri di dire che, ad oggi, nel nord Italia nessuno realizza questa tipologia di servizio. Offriamo anche la possibilità di trasformare documenti cartacei in digitale».

COMMERCIALISTI

I fratelli Boldrin nascono come commercialisti e proprio grazie alla loro esigenza di voler eliminare vecchi faldoni di documenti, si sono avvicinati al mondo della distruzione di archivi cartacei e si è aperto loro un altro mondo imprenditoriale, che hanno abbracciato con entusiasmo e convinzione. La loro idea innovativa rispetto ad altre forme di smaltimento, ha ottenuto anche il riconoscimento delle autorità e dei rappresentanti del mondo associativo e delle categorie economiche nel 2018 come migliore idea imprenditoriale e di sviluppo indetta dalla Camera di Commercio di Venezia e Rovigo. Secure Repaper, come molte aziende nel territorio, ha anche voluto dare un contributo concreto al tessuto economico miranese che da poco ha ricominciato a lavorare. 1500 boccette di gel disinfettante per le mani sono state consegnate gratuitamente ai tanti esercizi commerciali di Mirano, che mano a mano stanno tentando di tornare alla normalità. Un segno di incoraggiamento e di vicinanza a negozi, librerie, ristoranti e bar che nei prossimi mesi dovranno affrontare nuove sfide all'insegna della sicurezza e della tutela della salute dei propri clienti.

Anna Cugini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA