Il boss agli zingari: «Non toccate Franzin, è dei nostri»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL RETROSCENATREVISO A risolvere il problema con gli zingari ci avrebbe pensato ancora una volta il boss dei casalesi di Eraclea. Alcuni nomadi si erano presentati alla concessionaria di Quinto di cui è titolare il 56enne trevigiano Antonello Franzin, cercando di mettere in piedi delle truffe. Una situazione fastidiosa, per risolvere la quale, per conto di Franzin, Ennio Cescon aveva chiesto aiuto a Luciano Donadio, considerato dagli investigatori veneziani, assieme a Raffaele Buonanno, il referente dei clan di Casal di Principe a Nordest. La...