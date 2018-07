Il boom del cibo su ruote Raddoppiate le licenze

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

STREET FOODROVIGO In principio fu la piadina, ma ora l'offerta è ogni giorno più varia e in grado di soddisfare tutti gusti: il cibo di strada è sempre più nobilitato e si conferma sempre più attrattivo. Non solo per i clienti, ma anche gli imprenditori. In costante aumento, infatti, quanti decidono di aprire un ristorante su ruote. A Rovigo negli ultimi 5 anni si è registrato un incremento di oltre l'87%. A sottolinearlo è la federazione Alimentaristi di Confartigianato che fa presente come in Veneto, nel 2018, le nuove imprese...