IL BOLLETTINO

TRIESTE In Friuli Venezia Giulia il contagio è in calo rispetto alla rilevazione di giovedì, ma i numeri restano comunque elevati. Ieri, infatti, in regione sono stati registrati 39 nuovi casi di Coronavirus, figli soprattutto dell'opera di tracciamento dei contatti avuti dalle persone già contagiate. Quattordici, in particolare, i positivi rintracciati in provincia di Pordenone, e sette in quella di Udine. Nel Friuli Occidentale, si registrano aumenti sia nel capoluogo (Pordenone città ha raggiunto i 30 positivi), che a Spilimbergo e a Cordenons. Sempre in provincia di Pordenone, però, si registrano anche le dimissioni dall'ospedale di Udine di due pazienti precedentemente ricoverati. Quanto alle ospedalizzazioni su base regionale, i numeri sono stabili nonostante i contagi dei giorni scorsi.

IL RESOCONTO

Le persone attualmente positive al Coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 677 (15 più di giovedì). Quattro pazienti sono in cura in terapia intensiva, tra cui tre cittadini della provincia di Udine e uno di Roveredo in Piano, in provincia di Pordenone, mentre 22 sono ricoverati in altri reparti Covid diversi dalle Rianimazioni. Non sono stati registrati nuovi decessi (349 in totale). Lo ha comunicato il vicepresidente con delega alla Salute del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi. Ieri sono stati rilevati 39 nuovi contagi; quindi, analizzando i dati complessivi dall'inizio dell'epidemia, le persone risultate positive al virus sono 4.312: 1.568 a Trieste, 1.399 a Udine, 961 a Pordenone e 371 a Gorizia, alle quali si aggiungono 13 persone da fuori regione.

I totalmente guariti (persone che hanno già ricevuto dalle Aziende sanitarie il doppio tampone negativo di controllo) ammontano a 3.286, i clinicamente guariti (pazienti senza più sintomi ma non ancora negativi al doppio test) sono cinque e le persone in isolamento domiciliare 646. I deceduti sono 197 a Trieste, 77 a Udine, 68 a Pordenone e 7 a Gorizia. Sono circa tremila, in tutta la regione, le persone che invece si trovano in isolamento per aver avuto contatti con persone positive.

