IL BOLLETTINO

TRIESTE Dopo due settimane, si registra nuovamente un decesso di un paziente positivo al Covid-19 in Friuli Venezia Giulia. E si tratta di una delle vittime più giovani dall'inizio dell'emergenza sanitaria. Ieri, infatti, nel reparto di Malattie infettive dell'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, è morto J.A.P., 52enne di Cordenons. L'uomo, di nazionalità ghanese, era ricoverato da inizio settembre. Va precisato, però, che si tratta di un decesso causato anche dal Covid, e non solo dal Covid. Il cordenonese, infatti, soffriva già a causa di più di una patologia grave. In Friuli Venezia Giulia non si registravano decessi dal 6 settembre.

IL RESOCONTO

Il resto del bollettino diffuso dalla Protezione civile regionale, invece, ha consegnato solo buone notizie: il contagio è in calo, con 33 nuovi casi (11 nel Pordenonese) a fronte dei 39 di venerdì, ma soprattutto scendono sia le Terapie intensive (tre pazienti, contro i quattro di venerdì) che i ricoveri ordinari. Aumentano invece i guariti, molti anche in provincia di Pordenone.

Le persone attualmente positive al Coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 687 (dieci più di venerdì). Tre pazienti sono in cura in terapia intensiva, mentre 20 sono ricoverati in altri reparti. È stato registrato un nuovo decesso (350 in totale dall'inizio delle rilevazioni da parte della Protezione civile regionale). Lo ha comunicato il vicepresidente con delega alla Salute del Fvg, Riccardo Riccardi.

Ieri sono stati rilevati 33 nuovi contagi; quindi, analizzando i dati complessivi dall'inizio dell'epidemia, le persone risultate positive al virus sono 4.345: 1.569 a Trieste, 1.410 a Udine, 972 a Pordenone e 381 a Gorizia, alle quali si aggiungono 13 persone da fuori regione. I totalmente guariti ammontano a 3.308, per un balzo di più di venti persone in sole 24 ore, i clinicamente guariti sono sei e le persone in isolamento 658. I deceduti sono 197 a Trieste, 77 a Udine, 69 a Pordenone e 7 a Gorizia.

In una settimana segnata da un picco di contagi (registrato giovedì con oltre 60 nuove infezioni), l'inizio del week-end ha mostrato un lieve miglioramento della situazione epidemiologica regionale. Il numero dei tamponi resta sempre alto, cioè superiore ai tremila al giorno, ma il contagio è lentamente sceso nelle ultime 48 ore. Spicca poi la bassissima pressione sul sistema sanitario, con tre letti di terapia intensiva occupati a fronte di una disponibilità che supera i 130 posti.

