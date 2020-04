IL BOLLETTINO

TREVISO Sono 162 gli operatori della sanità trevigiana contagiati dal coronavirus. Nessun'altra provincia del Veneto ne conta di più. Il dato emerge dall'imponente programma di screening su tutte le persone che operano negli ospedali. I controlli sui medici di famiglia e sui pediatri con ambulatori nel territorio si sono già conclusi. Adesso ci si concentra sui reparti. Al momento sono 23 i medici colpiti dal Covid-19. Poco più dell'1,5% degli 838 camici bianchi controllati. Nei prossimi giorni verranno eseguiti i test sugli altri 623 dottori. Non sono mancati i casi gravi. Un anestesista di Montebelluna è ricoverato in ospedale. Un chirurgo di Treviso è finito in Terapia intensiva. Uno psichiatra è appena uscito dalla Rianimazione e ora si trova in isolamento a casa, sempre sotto ossigeno. Un oculista è stato ricoverato a Castelfranco e ora è in quarantena domiciliare con i postumi di una polmonite. Nel conto dei positivi, poi, ci sono 75 infermieri. Circa il 2% dei 1.967 controllati. Anche qui poco meno della metà deve ancora essere sottoposto al test. Bisogna poi aggiungere 35 operatori-sociosanitari, a loro volta contagiati dal Covid-19. È la categoria più colpita, anche se le percentuali restano relativamente basse. Oltre il 2,2% degli 832 oss controllati è risultato positivo. Ne mancano 735. Infine, sono stati contagiati dal coronavirus anche 16 addetti ad altre mansioni, non direttamente sanitarie. Si tratta dello 0,59% del totale.

QUADRO DEFINITIVO

Il quadro è completato dai medici di famiglia e dai pediatri di libera scelta. Qui il dato è pressoché definitivo. È stato testato oltre il 97% dei 623 dottori. Sono 13 quelli risultati positivi. Poco più del 2%. «Continueremo il programma di screening negli ospedali ha assicurato la direzione dell'Usl al tavolo con le organizzazioni sindacali l'obiettivo è portarlo a termine entro il 24 aprile».

L'ANDAMENTO

In tutto ciò il coronavirus rallenta, ma ancora non si ferma. I decessi sono saliti a 159. Ieri sono mancate altre cinque persone: 2 a Treviso, 1 a Montebelluna, 1 a Conegliano e 1 a Vittorio Veneto. Tre uomini e due donne con un'età media di 80 anni. Tutti erano già costretti a convivere con gravi patologie. La buona notizia è che i contagi aumentano più lentamente. Ad oggi il Covid-19 ha colpito 1.948 trevigiani (1.421 le infezioni in corso). Ieri sono emerse altre 36 positività. Calano i ricoveri in ospedale. Sono 305 i pazienti nelle aree di degenza dei reparti ordinari. Cioè 15 in meno di ieri. In Terapia intensiva ci sono 40 persone. Due in meno di ieri. Si assesta il dato degli isolamenti a casa. Oggi sono 3.620 i trevigiani in quarantena obbligatoria. Il numero è aumento di 50 unità rispetto a ieri. Ma negli ultimi giorni ha dimostrato di variare spesso, seppur non di molto. Il capitolo più bello è quello dei dimessi e dei guariti. I primi sono 395. Ieri altre 23 persone hanno potuto lasciare gli ospedali. E fino ad ora sono guarite 373 persone. Solo nelle ultime 24 ore altre 37 sono definitivamente uscite dal tunnel del coronavirus.

M.Fav

