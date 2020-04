IL BOLLETTINO

TREVISO Sempre più guariti. Cresce il numero delle persone che si sono messe alle spalle il nuovo coronavirus. Solo nella giornata di ieri 89 trevigiani sono usciti dal tunnel del Covid-19. Gli ultimi due tamponi di controllo, eseguiti a 24 ore di distanza, hanno dato esito negativo: si tratta della conferma definitiva. Il totale delle persone guarite sale così a quota 303. E non è l'unica buona notizia. Di pari passo aumenta anche il numero di pazienti dimessi dagli ospedali trevigiani. Nelle ultime 24 ore, 32 persone hanno potuto lasciare i reparti di degenza. Per un totale di 357 dall'inizio dell'epidemia. Alcune devono terminare la convalescenza rimanendo in isolamento domiciliare per altre tre settimane. Ma si tratta di un ottimo segnale. Anche perché parallelamente stanno calando i ricoveri e le quarantene obbligatorie a casa per i positivi senza sintomi o che hanno sviluppato solo sintomi lievi.

MENO RICOVERI

Oggi i reparti ordinari degli ospedali della Marca contano 337 pazienti ricoverati. Cioè 24 in meno rispetto a ieri. Rallentano in modo deciso pure gli ingressi nelle Terapie intensive. Al momento sono 44 le persone positive al Covid-19 ricoverate nelle Rianimazioni. Ieri non se n'è aggiunta nessuna. «Le cose stanno migliorando conferma Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl della Marca nei giorni scorsi eravamo arrivati ad avere 70 letti occupati nelle Terapie intensive. Adesso la situazione su questo fronte è ampiamente sotto controllo». Per quanto riguarda i numeri degli isolamenti domiciliare, il grafico è in picchiata. Ad oggi sono 3.742 i trevigiani costretti alla quarantena. In un solo giorno 170 hanno potuto uscire dal completo isolamento.

I DECESSI

Tutto ciò non vuol dire che si può abbassare la guardia. Ieri ci sono stati altri tre decessi: un uomo ricoverato a Treviso e una donna a Vittorio Veneto, più un altro paziente trevigiano mancato fuori provincia. Le due persone che hanno perso la vita negli ospedali della Marca avevano un'età media di 80 anni. Ed erano già costrette a convivere con altre pesanti patologie. Entrambi erano stati contagiati dal coronavirus nell'ambito del focolaio esploso nel gruppo che andava a giocare a carte tra San Fior, Orsago e Cordignano. L'onda lunga di questo cluster purtroppo non si ferma. In un mese e mezzo, dal 25 febbraio ad oggi, l'epidemia da Covid-19 ha complessivamente fatto registrare 145 decessi nella Marca. Ieri, in particolare, c'è stato un nuovo balzo dei contagi. In 24 ore sono emerse altre 95 positività. Per un totale di 1.863 trevigiani colpiti dal virus dall'inizio dell'epidemia (1.415 con infezione in corso). La maggior parte dei nuovi contagi, però, è legata all'avanzamento del programma di screening totale nelle case di riposo della provincia. Dopo aver posto la lente d'ingrandimento sui focolai, tra il centri per anziani Ca' dei Fiori di Casale, Cesana Malanotti di Vittorio Veneto, casa Fenzi di Conegliano e la casa di riposo di Zero Branco, l'Usl ora sta passando al setaccio anche tutte le altre strutture. In questo frangente sono stati effettuati 4.535 test rapidi su anziani e operatori. E alla fine sono emerse 93 positività. Poco più del 2%. Fino ad oggi l'azienda sanitaria ha controllato 20 case di riposo, dove sono ospitati in tutto 2.274 anziani. Tra questi, 819 sono stati sottoposti a test rapido: 293 sono risultati contagiati (35%) e 19 sono stati ricoverati in ospedale. Tra i 1.459 operatori in servizio nelle stesse case di riposo, infine, ne sono stati testati 1.459. E 179 sono risultati positivi (12%). Nel frattempo continua lo screening con i test rapidi anche negli ospedali. Il piano prevede che tutti i dipendenti dell'Usl, medici, infermieri, operatori e addetti con varie mansioni, vengano controllati entro il 24 aprile.

