IL BOLLETTINO

TREVISO Meno ricoveri e più guarigioni. L'emergenza coronavirus sta lentamente allentando la morsa. Ma non si può ancora cantare vittoria. Negli ultimi dieci giorni il reparto di Pneumologia di Treviso non aveva contato nuovi ricoveri. Sembrava si potesse andare verso lo svuotamento. E invece proprio ieri pomeriggio sono arrivati altri due pazienti contagiati dal Covid. Oggi gli ospedali hanno un po' di margine per riorganizzarsi. La battaglia contro il coronavirus, però, non è affatto conclusa. Lo conferma il numero di contagi, in crescita, seppur lieve. E soprattutto la serie di decessi che pare senza fine. Si è arrivati a 213 in quasi due mesi di epidemia. Ieri sono mancate altre cinque persone. Due pazienti con più di 60 anni, già costretti a convivere con altre patologie, erano ricoverati a Treviso. Altri tre si sono spenti all'interno delle case di riposo.

RICOVERI AL MINIMO

Nei reparti ordinari degli ospedali della Marca oggi ci sono 210 pazienti contagiati dal Covid-19, quindici in meno rispetto a ieri. Si è praticamente al minimo. L'andamento è confermato anche nelle Terapie intensive: qui ci sono 24 pazienti, uno in meno di ieri. Ma i contagi non sono azzerati. Fino ad ora sono stati 2.351 i trevigiani colpiti dal coronavirus. Ieri sono emersi altri 26 contagi. Attualmente ci sono 1.378 infezioni in corso. «La situazione in ospedale è migliorata rispetto a qualche giorno fa. Ma il virus non è sparito avverte Micaela Romagnoli, primario dell'unità di Pneumologia del Ca' Foncello è fondamentale non abbassare la guardia proprio adesso. All'inizio dell'epidemia il suo reparto è stato raddoppiato, fino a contare 20 posti letto. Oggi sono 12 quelli occupati. «Da dieci giorni non registravamo nuovi ingressi. Speravamo di poter andare verso la chiusura del settore dedicato al Covid rivela la dottoressa proprio ieri, invece, sono state ricoverate altre due persone. Non dobbiamo fermarci: a livello generale i ricoveri si sono notevolmente ridotti, ma non si può ancora mollare a presa».

REPARTI SICURI

La buona notizia è che tutti e 58 gli operatori della Pneumologia, tra medici, infermieri, oss e altri addetti, sono risultati negativi al test per il coronavirus. In queste settimane erano stati più che mai esposti. Significa che i dispositivi di protezione individuale funzionano bene, a partire dalle mascherine. «È stato un ottimo risultato, evidenzia il primario. Nel periodo di emergenza il reparto ha accolto pazienti tra i 40 e i 92 anni. Per un'età media di 70 anni. Il 16% ha avuto bisogno della Terapia intensiva. Ma molti sono guariti senza dover ricorrere alla cure della Rianimazione. «Una grande percentuale di pazienti ricoverati in Pneumologia sottolinea Romagnoli si è negativizzata, è stata dimessa e adesso è già a casa». Il totale dei dimessi dagli ospedali trevigiani ha toccato quota 515. Ieri altre 36 persone hanno potuto far ritorno a casa. Mentre il conto complessivo dei guariti è salito a 760. Nelle ultime ore altri trenta trevigiani sono definitivamente usciti dal tunnel del coronavirus. Infine, calano a vista d'occhio anche le quarantene obbligatorie. Si è arrivati a 2.145, tra persone risultate positive e i loro familiari. Ieri, in un solo giorno, 140 hanno lasciato l'isolamento assoluto.

M.Fav

© RIPRODUZIONE RISERVATA

