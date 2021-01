IL BOLLETTINO

TREVISO La frenata è sempre più evidente. Ieri nella Marca sono emersi solo 212 nuovi contagi da coronavirus. Meno di un quinto di quanto si registrava ogni giorno non più di un paio di settimane fa. Ma è impossibile cantare vittoria, ed è d'altro canto sicuramente troppo presto. Anche perchè, nel frattempo, si continuano a contare le vittime. Nelle ultime 24 ore, infatti, altri 5 persone residenti nella Marca hanno perso la vita.

In quasi undici mesi di epidemia nel trevigiano sono mancate 1.169 persone. Resta il fatto che l'attuale andamento comincia a far ben sperare, fermo restando che non si può abbassare la guardia per quanto riguarda le misure di prevenzione contro la diffusione del coronavirus. Ad oggi sono 6.594 i trevigiani che stanno combattendo contro l'infezione. Tra questi, 415 sono ricoverati negli ospedali della Marca. Il totale è stabile. Nel dettaglio, sono 373 i pazienti Covid positivi ricoverati nei reparti ordinari. Più 42 nelle Terapie intensive.

L'ospedale che conta più ricoveri al momento è il Covid Hospital di Vittorio Veneto: 106 (96 nei reparti ordinari e 10 in Rianimazione). Seguito dall'ospedale di Montebelluna (94, compresi sei in Terapia intensiva) e da quello di Treviso (82, con 18 in Rianimazione). L'ultimo bollettino regionale evidenzia anche la presenza di sei pazienti Covid positivi a Castelfranco. La struttura, che ospita anche la sede dell'Istituto oncologico veneto, è desinata a rimanere Covid-free: quando emergono tamponi con esito positivo, i pazienti vengono trasferiti in altri ospedali. Il primo ospedale direttamente coinvolto nell'emergenza coronavirus che potrebbe tornare a essere Covid-free è invece quello di Conegliano. Nelle scorse settimane l'ospedale di comunità era stato trasformato in un reparto per persone positive. Oggi si è svuotato. Mentre nel resto della struttura restano solo 13 pazienti positivi: nove nei reparti ordinari e quattro in Terapia intensiva. (mf)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA