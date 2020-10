IL BOLLETTINO

ROVIGO Nella tarda serata di lunedì si è spenta una 87enne bassopolesana che era ricoverata nell'Area Covid dell'ospedale di Trecenta, nella quale era stata trasferita il 9 settembre dalla Casa di Cura di Porto Viro, dove era stata ricoverata per altre patologie. Si tratta quindi del 14esimo decesso riferibile al focolaio scoppiato a inizio settembre nel reparto di Medicina della struttura ospedaliera portovirese, che ha fatto registrare 42 contagi, 24 dei quali fra degenti. Tutti avevano quadri clinici già pesantemente compromessi, ma si tratta in ogni caso di persone morte con positività al virus. E quella della 87enne è stato il 49esimo decesso Covid fra i residenti in Polesine.

SEI NUOVI POSITIVI

Ieri sono poi emerse anche altre sei positività, con il totale che sale quindi a 713, una delle quali in un professore del Marchesini, che si era sottoposto a tampone per l'insorgere di sintomi compatibili con il Covid e che ieri mattina ha fatto scattare i tamponi per 160 fra alunni e personale docente e non docente. Così come sono risultati negativi tutti i tamponi eseguiti a compagni di classe e personale scolastico della V elementare della scuola Donatoni frequentata dalla bambina la cui positività era emersa domenica. Anche in questo caso è stato valutato che non fosse necessario l'isolamento domiciliare per nessuno. Sono, invece risultati positivi due fratellini, maschio e femmina, di 5 e 7 anni, residenti in Alto Polesine, entrambi asintomatici, che erano già in isolamento perché individuati come contatti stretti di una persona il cui contagio era già emerso nei giorni scorsi. Proprio in considerazione del periodo di isolamento cui sono stati già sottoposti i due bambini, non sono scattati tamponi e accertamenti nelle rispettive classi perché, appunto, assenti da tempo.

TAMPONI PRE-RICOVERO

Altre due positività, invece, sono state scoperte dai tamponi previsti prima dei ricoveri ospedalieri: è il caso di una 26enne di Rovigo e di un 69enne altopolesano che si è presentato al Pronto soccorso, sempre per una sintomatologia che non è correlata al Covid. Per entrambi è stata subito attivata l'indagine epidemiologica per la ricostruzione della rispettiva rete di contatti. Il sesto contagio emerso ieri, il più preoccupante, è quello di un 61enne bassopolesano che ha presentato sintomi tali da portare poi al suo ricovero in malattie infettive all'ospedale di Rovigo. Sono quindi 13 i pazienti ricoverati, dieci a Trecenta, due dei quali in Terapia intensiva, e tre a Rovigo. Sono invece 454 le persone in isolamento domiciliare.

F.Cam.

